Ο Τύπος περνά από κόσκινο την γκέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ενώ δεν ξεχνά την Εθνική στο Eurobasket.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Aντε τώρα να πεις ότι πας για πρωτάθλημα, όταν δεν καταφέρνεις να νικήσεις ούτε τον Λεβαδειακό του Κομπότη στην πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε πάλι περίπου όπως και πέρυσι. Με γκάφα στο ξεκίνημα και μάλιστα εκτός έδρας, όταν όλοι οι άλλοι διεκδικητές έχουν «δύο στα δύο». Και αυτό δεν ήταν δυνατόν να περάσει στο ντούκου. Βροχή τα σφυρίγματα από τον κόσμο, ο οποίος πήγε στο γήπεδο με μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να ανεχθεί παρόμοια αποτελέσματα, αφού καταλαβαίνει ότι όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, άρα δεν έχουν να ελπίζουν κάτι διαφορετικό τη φετινή χρονιά. Κι όμως αυτή τη φορά, η ομάδα ξεκίνησε... ανάποδα σε σχέση μ εκείνα στα οποία μας έχει συνηθίσει. Πείτε το... θαύμα, πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, αλλά το γκολ το έβαλε από το 1ο λεπτό!

Παρόλα αυτά, η συνέχεια έδειξε πως δύσκολα ξεριζώνονται οι παλιές συνήθειες που έχουν οδηγήσει σε μόνιμη εσωστρέφεια και μιζέρια. Πατί είδαμε, για μια ακόμη φορά, ένα χορό χαμένων γκολ. Ο Τσέριν και ο Τουμπά ολομόναχοι βρήκαν δοκάρια, ο Μπακασέτας αστόχησε δις, ο Τζούρισιτς το ίδιο, ο Τετέ επίσης, ο Ματσίνι έβαλες στο κερασάκι στην τούρτα και γενικά από ένα σημείο και μετά το ματς άρχισε να στριφογυρίζει υπό τον φόβο μιας πιθανής ισοφάρισης από μεριάς Λεβαδειακού, που τελικά την πέτυχε ο... Βέρμπιτς! Το χθεσινό κάζο έδειξε, πως χρειάζεται να προστεθούν ένα σωρό άλλα πράγματα που... φωνάζουν εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν τα ακούει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ήρθε την ώρα που τον είχαμε (σχεδόν) ξεχάσει. Μαζί με όσους βλέπαμε το παιχνίδι από την τηλεόραση, τον είχαν (φαίνεται) ξεχάσει και οι αμυντικοί του Βόλου. Ο Τσικίνιο είναι ένας από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου δώσουν την εντύπωση ότι απουσιάζουν από το παιχνίδι για μεγάλα διαστήματα, κι όμως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με δύο κινήσεις, να γίνουν καθοριστικοί. Το ματς του Ολυμπιακού στον Βόλο ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιομορφίας και της κρυφής αξίας του Πορτογάλου, φαινομενικά χαμένος μέσα στο παιχνίδι, αλλά τελικά αυτός που με δύο πανέξυπνα τακουνάκια έκρινε το αποτέλεσμα. Μέχρι το 77ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πάλευε να ξεκλειδώσει την άμυνα του Βόλου, όπως και στην πρεμιέρα με τον Αστέρα. Ο Μεντιλίμπαρ έψαχνε το «κάτι» που θα άλλαζε τη ροή του παιχνιδιού. Και το βρήκε εκεί που κάποιοι ίσως δεν θα το περίμεναν: στον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος, που συχνά μοιάζει να παίζει «εκτός κάδρου», ήταν εκείνος που με ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο τακουνάκι στο 77', μετά από σέντρα του Στρεφέτσα, έγραψε το 0-1. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 85ο λεπτό, σε εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτζι, με μια δεύτερη παρόμοια έμπνευση, έστρωσε την μπάλα στον Ρέτσο για το 0-2. Δύο φάσεις, δύο ασίστ με τακουνάκι, δύο καθοριστικές στιγμές από έναν παίκτη που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αγγίξει τη μπάλα περισσότερες από λίγες φορές.

Ο Τσικίνιο δεν είναι εύκολος παίκτης για να διαβάσεις. Δεν έχει το στυλ του εντυπωσιακού ντριμπλέρ, δεν κρατάει πολύ τη μπάλα, δεν δημιουργεί την εντύπωση ότι «κουμαντάρει» το παιχνίδι. Παίζει «δεκάρι» χωρίς να είναι οργανωτής, κινείται σε περιοχές που δύσκολα τον ακολουθούν οι αμυντικοί, και εμφανίζεται εκεί που δεν τον περιμένεις. Γι' αυτό και μπορεί να φαίνεται... άφαντος για ένα ημίχρονο ή και περισσότερο. Αλλά είναι πάντα εκεί – και συνήθως, όταν εμφανίζεται, κάνει τη διαφορά. Για τον Μεντιλίμπαρ, αυτό ακριβώς είναι που τον καθιστά αναντικατάστατο.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η πραγματικότητα είναι πως το χθεσινό παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν περίπλοκο για περισσότερους από έναν λόγους. Είναι από τα ματς που η ΑΕΚ δεν τα κερδίζει. Μετά από μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση πριν από τρεις μέρες, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει να κάνει ζημιές. Το άγχος όμως, η ΑΕΚ κατάφερε να το διώξει πολύ νωρίς. Αφενός διότι πήρε τα ηνία του αγώνα και επί της ουσία δεν τα έχασε ποτέ. Αφετέρου διότι το γκολ που έψαχνε για να κάνει πλέον διαχείριση με προβάδισμα στο σκορ, το πέτυχε σχετικά νωρίς.

Η ΑΕΚ τη δουλειά με τον Αστέρα χθες, μια δουλειά δύσκολη, την τέλειωσε απλά, ήρεμα, σωστά και όπως έπρεπε. Αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ, την πρώτιστη και τη μεγαλύτερη, είναι πως στο πρωτάθλημα μετρά δύο νίκες σε δύο ματς. Και τις μετρά σε μία περίοδο που παράλληλα χρειάστηκε να κάνει τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις. Η ΑΕΚ έχει κάνει πέντε νίκες μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Και κέρδισε ένα στοίχημα, που ελάχιστοι θα πόνταραν σ’ αυτό τα λεφτά τους, στις αρχές του Ιούλη.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΩΣ

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι η αρχή και το τέλος της Εθνικής μας, με τον σταρ του ΝΒΑ να αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον πιο κομβικό παίκτη στο παιχνίδι της «γαλανό λευκης». Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς είναι ο ηγέτης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και έχει ξεκινήσει ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του με την Εθνική. Όπου τον χρειάστηκε ο κόουτς Σπανούλης, ο Γιάννης δήλωσε «παρών» κάνοντας τη διαφορά. Οι τρεις συνεχόμενες νίκες ήρθαν ξεκούραστα, με τον αστέρα των «ελαφιών» να μην πατάει το πόδι στο γκάζι, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει των επόμενων αγώνων που ακολουθούν, με τον πιο σημαντικό, έως τώρα, να είναι εκείνος απέναντι στην Ισπανία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Είναι φυσικό να υπάρχει αισιοδοξία για την Εθνική, όμως δεν ανακαλύψαμε και την Αμερική. Ούτε η Ιταλία αλλά ούτε και η Γεωργία ήταν φόβητρα για τη «γαλανόλευκη» και αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Όσον αφορά το ματς με την Κύπρο, δεν χρήζει κριτικής, καθώς η διαφορά ποιότητας ήταν μεγάλη. Το πιο σημαντικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι να εμφανιστεί η ομάδα έτοιμη στα νοκ άουτ παιχνίδια, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά. Το θετικό για την εθνική μας ομάδα είναι η συνέπεια στην άμυνα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Για τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο δείγμα γραφής απέναντι στη συνθήκη Κυριακή - Πέμπτη - Κυριακή. Ένα σενάριο που πέρυσι του στοίχισε πολλούς βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά έφερε το ζητούμενο: νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου και συνέχιση του σερί. Ο Δικέφαλος μπήκε με ορμή μετά την πεντάρα επί της Ριέκα και την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Δημιούργησε πολλές στιγμές, είχε 25 τελικές προσπάθειες, όμως δυσκολεύτηκε στο τελείωμα των φάσεων. Ο Ατρόμητος, που κατέβηκε με στόχο να κλείσει διαδρόμους, είδε τον Μπακού να αποβάλλεται λίγο πριν από το ημίχρονο και αναγκάστηκε να παίξει παθητικά σε όλο το δεύτερο μέρος.

Η λύση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 75'. Ο Οζντόεφ έβγαλε «γλυκιά» σέντρα και ο Δημήτρης Πέλκας, προερχόμενος από τον πάγκο, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με το στήθος. Μια χρυσή αλλαγή για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που είδε τον αρχηγό του να υπογράφει την πιο καθοριστική στιγμή της βραδιάς. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται το προβάδισμα και να μην απειλείται ουσιαστικά. Το αποτέλεσμα φέρνει τον Δικέφαλο στις δύο νίκες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος, ενώ διευρύνει το αήττητο σερί του απέναντι στον Ατρόμητο στην Τούμπα: δέκα αγώνες, εννέα νίκες και μία ισοπαλία. Πέρα από τη στατιστική, Όμως, το ουσιαστικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ωριμότητα και ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

