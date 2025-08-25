Έκαναν το άσπρο μαύρο με το καλημέρα σε βάρος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκανε την δουλειά της με στυλ, απέναντι σε μια ομάδα που από τότε που επέστρεψε την δυσκολεύει, ανάμεσα στα δυο από τα κρισιμότερα παιχνίδια της σεζόν. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Χρειάστηκε η κρίσιμη απόκρουση του Στρακόσα στο 0-0, γιατί οι μόνοι βαθμοί που έχουν χαθεί από τέτοιου τύπου ομάδες, από τότε που άνοιξε τις πύλες της η Αγία Σοφιά, ήταν τρεις φορές που ο αντίπαλος προηγήθηκε. Θα είναι κρίσιμο και φέτος να συνεχίσει η ΑΕΚ όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια σε αυτού του τύπου τα ματς και βέβαια, να επαναφέρει την κατάσταση στα ντέρμπι στην προ πλέι οφ 2025 εποχή. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι πρωταθλήματος που θα ξεχαστεί γρήγορα όμως ήταν παράλληλα μια ευκαιρία να θυμηθούμε πόσο δυνατή είναι η προπαγάνδα των αντιπάλων της ΑΕΚ και ιδίως του αδίστακτου Ολυμπιακού. Κατάφεραν να κάνουν με στημένες κριτικές διαιτησίας θέμα συζήτησης το πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ που δεν απασχόλησε καν τον αντίπαλο της ΑΕΚ σε βάρος του οποίου καταλογίστηκε…

Μιλάμε για ένα πέναλτι που η φωτογραφία του την ώρα της παράβασης είναι ακριβώς ίδια με την φωτογραφία που έχει δημοσιεύσει ως υπόδειγμα η IFAB για να γνωρίζουν διαιτητές, προπονητές, παίκτες και όποιος άλλος ενδιαφέρεται ποιος είναι ο ορισμός του φάουλ σε περίπτωση που η ενέργεια του παθόντα έχει ολοκληρωθεί και ο αντίπαλος τον πατήσει.

Ακριβώς ίδια με μόνη διαφορά πως το υπόδειγμα είναι από αγώνα γυναικών. Κι όμως κατάφεραν τα παπαγαλάκια και οι στημένοι να δημιουργήσουν για ένα πέναλτι που έχει δοθεί δεκάδες φορές σε γήπεδα σε όλες τις χώρες του κόσμου να σπείρουν την αμφιβολία. Είναι εκπληκτικό πως ανακάλυψαν ως δεδικασμένο ένα πέναλτι που δεν είχε δοθεί στην ΑΕΚ, κάνοντας και λάθος στον παίκτη που έφαγε την κλωτσιά. Καταρχάς η χρήση της λέξης δεδικασμένο σε απόφαση διαιτητή μόνο από περιβάλλον που τα τελευταία 10 - 15 χρόνια είναι για πολλούς και διάφορους λόγους μέσα και γύρω από δικαστήρια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Ξεπερνάω πως κι εκείνο ήταν πέναλτι που απλά δεν δόθηκε στην ΑΕΚ που έφαγε τις πιστολιές back to back με ένα πέναλτι αβαβά σε κάθε ματς και μπαίνω στην ουσία. Είναι τελείως διαφορετική φάση. Χθες ο παίκτης του Πανσερραϊκού ΠΑΤΗΣΕ τον Ζίνι. Το πόδι του παίκτη έχει πατήσει όλο στο χόρτο και το πόδι του αμυντικού τον πατάει. Το πάτημα όπου κι αν γίνει στο ποδόσφαιρο είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Κάποιες φορές και κόκκινη κάρτα αν ο διαιτητής διαγνώσει πρόθεση που βέβαια χθες δεν υπήρχε. Όπου κι αν είναι η μπάλα είναι φάουλ λοιπόν εκτός αν αφεθεί πλεονέκτημα και μετά ο διαιτητής επιστρέψει μόνο για την κίτρινη κάρτα…

Παρεμπιπτόντως αυτό ήταν και το μόνο λάθος του διαιτητή στη Φιλαδέλφεια. Ξέχασε την κίτρινη κάρτα. Ακόμη κι αυτό χρησιμοποιήθηκε όμως ρε φίλε. Αντί να ειπωθεί πως ο διαιτητής κακώς δεν έδειξε την κάρτα μαζί με το πέναλτι αφού δεν τιμωρείται η πρόθεση αλλά η σκληρότητα που έχει ένα πάτημα έγινε ολόκληρη ανάλυση πως αφού ο διαιτητής δεν έδωσε κίτρινη δεν θεώρησε το πάτημα βάναυσο άρα δεν έπρεπε να δώσει πέναλτι. Ρε τι γίνεται. Και είναι ακόμη πρώτη αγωνιστική και μια νίκη περίπατος. Άντε να δούμε και τον Λανουά αύριο…