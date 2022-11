Η πιο… Yolo αγωνιστική!

Yolo (you only live once)!

Το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του! Και η καλύτερη εκδοχή του ήρθε να μας συναντήσει στην 10η αγωνιστική, με μικρές εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις τόσο χαρακτηριστικές που μοιάζουν με τη μύγα μέσα στο γάλα! Η Super League μοιάζει να είναι στα καλύτερά της και ο λόγος είναι απλός: Κόσμος! Φωνή! Τραγούδι! Γιορτή… Το yolo της αγωνιστικής είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού στον Βόλο, η αγνή χαρά των ποδοσφαιριστών, η αποθέωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και φυσικά ο Σέρχιο Αραούχο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι (και) η ραμπόνα του Αργεντινού επιθετικού (σ.σ. είναι ακόμα επιθετικός, σωστά;), ενδεικτική της ψυχολογίας όταν τριγύρω σου υπάρχει ενθουσιασμός για τη μπάλα.

OMG (OH MY GOD)!

Και πάλι είναι υπό συζήτηση! Δε θα ήταν υπό συζήτηση ή ορθότερα θα είχαμε διαφορετική συζήτηση αν ο Μανού Γκαρσία και πολύ περισσότερο ο Φεντερίκο Ντουάρτε δεν είχαν σημαδέψει το δοκάρι στις εκπληκτικές τους προσπάθειες. Γκολ δεν μπήκε, οπότε πάμε στα γκολ που μπήκαν! Παλάσιος ή Γκρέι; Θα μπορούσε να μπει και ο Χάμες Ροντρίγκεζ στην εξίσωση, αλλά κόπηκε πριν τον τελικό… Ο Αργεντινός μέσος του Παναθηναϊκού ανοίγει το σκορ στον Βόλο με εκπληκτική ατομική προσπάθεια και… αλήτικο τελείωμα, ενώ ο άσος του Άρη βρίσκει έναν απίθανο τρόπο για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και να ισοφαρίσει για την ομάδα του. Και γίνεται ακόμα πιο απίθανος, αν συνυπολογιστούν οι… απίθανοι τρόποι που βρήκαν οι συμπαίκτες του να σπαταλήσουν ευκαιρίες στο ίδιο ματς. Όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται είπαμε σήμερα;