ΜακΚόλουμ για την ποινή στον Γιαννακόπουλο: «Τον απέκλεισαν επίτηδες, δεν είναι σωστό» (vid)

Για τον αποκλεισμό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη Euroleague για τα επόμενα τρία ματς της διοργάνωσης μίλησε ο Έρικ ΜακΚόλουμ.

Ο άσος της Γαλατάσαραϊ αναφέρθηκε στην ποινή αυτή μέσω της εκπομπής «Euro McCollum Show» στους «Euro Insiders», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ έκανε και τη δική του πρόταση.

«Νομίζω ότι ήταν υπερβολική. Είναι πίσω από την γραμματεία, ζητάει φάουλ, δεν έκανε κάτι διαφορετικό απ' ότι θα έκανε ένας προπονητής. Και τον αποκλείεις επίτηδες από το Final Four γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει η σειρά στο ΟΑΚΑ. Και δεν θα μπορέσει να πάει στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Είναι σαν να δέχεσαι μπουνιά στο πρόσωπο. Είναι στην δική του πόλη και στο δικό του γήπεδο. Δεν είναι σωστό. Αν μπορεί να γίνει μια έφεση και να συνεχιστεί η ποινή την επόμενη χρονιά» είπε ο Έρικ Μακ Κόλουμ και συνέχισε:

«Είναι μεγάλο μέρος της Euroleague. Έχεις ιδιοκτήτες οι οποίοι φέρνουν παίκτες μεγάλης αξίας και βοηθούν το μπάσκετ. Είδατε τι έχει κάνει στο ΟΑΚΑ και το πόσο πολύ το έχει αναβαθμίσει. Μπορεί να πρέπει να περιορίσει τα συναισθήματά του, αλλά ξέρεις κάτι; Είναι συναισθήματα. Ναι πρέπει να τα περιορίζουμε αλλά στην τελική αυτά είναι που κάνουν το όλο project μεγάλο. Δεν μπορείς να τον αποκλείσεις από το να γίνει μέρος της ιστορίας του συλλόγου εάν πάει στο Final Four ή και ακόμα πιο μακριά».

Δείτε μετά το 15:00 την τοποθέτηση του ΜακΚόλουμ: