Η Μονακό πήρε μια τεράστια νίκη με 98-93 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντόλου Έφες με τρομερή ανατροπή στην τέταρτη περίοδο, παρότι κατέβηκε με... «εννιάδα»

Η Μονακό (18-14) αντιμετώπισε την Έφες (10-22) στην Κωνσταντινούπολη και πήρε μια τεράστια νίκη με 98-93. Η Μονακό των εννέα παικτών μπήκε δυναμικά στο παρκέ, προηγήθηκε αλλά η Έφες αντέδρασε και πέρασε μπροστά. Στην μεγαλύτερη διάρκεια του ημιχρόνου οι ομάδες πήγαιναν μαζί, πριν αρχίσει η Έφες «να τα βάζει» από μακριά. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι βρήκαν διαφορές +10 αρκετές φορές, η Μονακό δεν τα παράτησε και με μια τρελή αντεπίθεση και ανατροπή πήρε την νίκη.

Πρωταγωνιστές για τους Τούρκους ήταν οι Σίμους Χαζέρ (26π.) και Σέιμπεν Λι (13π.), ενώ για την Μονακό ξεχώρισαν οι Ματ Στράζελ (17π. 6ασ.) και Τζάρον Μπλόσομγκέιμ (17π.).

Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί διπλή αγωνιστική με την Έφες να ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει Μπαρτσελόνα (24/03, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (26/04, 21:45). Η Μονακό θα υποδεχθεί την Αρμάνι (24/03, 20:00) και στην συνέχεια τον Παναθηναϊκό (27/03, 21:15) εκτός έδρας.

Όταν μπήκαν τα σουτ, η Έφες ξέφυγε και πήρε προβάδισμα στο ημίχρονο

Η Μονακό ξεκίνησε καλά (0-4) όμως η Έφες πέρασε μπροστά (5-4) χάρη στο τρίποντο του Σμιτς στο 3'. Οι δυο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στο πρώτο μισό της περιόδου, καθώς το σκορ ήταν στο 11-11. Οι φιλοξενούμενοι με τρίποντο του Μπεγκαρίν και δίποντο του Οκόμπο, πήραν το μεγαλύτερο προβάδισμα της βραδιάς (17-23). Ο Νέντοβιτς στις επόμενες δύο κατοχές, έκανε δύο συνεχόμενα λάθη, οι Τούρκοι τα εκμεταλλεύτηκαν και μείωσαν σε 21-23.

Στην δεύτερη περίοδο οι Μονεγάσκοι πήραν ξανά αέρα τεσσάρων πόντων (23-27) με καλάθι του Τάρπεϊ (12'), όμως η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση με 5-0, με αποτέλεσμα το προβάδισμα να αλλάξει χέρια για μία ακόμη φορά (28-27). Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ξέφυγε στο +6 με τρίποντο του Χαζέρ (42-36) στο 17', ξεκολλώντας το μοτίβο του «μία σου και μία μου». Οι γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό και με τον Σμιτς έστειλαν το παιχνίδι στο +8 (49-41). Ο Σουάιντερ με buzzer-beater έκανε το 53-45.

Απίστευτη ανατροπή της Μονακό με Μπλόσομγκειμ και πήρε το «διπλό»

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Μονακό μπήκε και πάλι καλύτερα στο παρκέ και μείωσε σε 55-54 επιστρέφοντας από το -8 με επιμέρους σκορ 9-2. Για την Έφες βγήκε μπροστά ο τρομερός Χαζέρ (13π. 5/7 σουτ) και με γκολ-φάουλ της έδωσε εκ νέου προβάδισμα +6 (60-54) στο 25'. Oι γηπεδούχοι «γεύτηκαν» την διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο 29', με δυο βολές του Κορντινιέ που έκανε το 70-60, δίνοντας προβάδισμα για την νίκη στην ομάδα του.

Ο Νέντοβιτς με 2/2 βολές στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έριξαν την διαφορά στους 5 (73-68), όμως ο... «αχάμπαρος» Χαζέρ με το τέταρτο τρίποντό του. και ο Λι με lay up την ανέβασαν ξανά στους +10 (78-68). Ο Ντιάλο με πέντε προσωπικούς πόντους σε 1' «έκοψε» την διαφορά στην μέση (83-78) στα μισά του δεκαλέπτου, όμως ο Λι με ένα μεγάλο σουτ σταμάτησε το μικρό των φιλοξενούμενων. Οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν και ο Μπλόσομγκέιμ με δικό του 6-0 σερί έκανε την ολική ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα στην Μονακό με 87-85 στο 38'. Ο Μπλόσομκειμ έβαλε 10 συνεχόμενους πόντους σε 2', και με γκολ - φάουλ έδωσε προβάδισμα +3 (88-91) στην ομάδα του, δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο τέλος ο Λόιντ αστόχησε σε τρίποντο, ο Ντιάλο κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και «σφράγισε» την νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 53-45, 73-66, 93-98

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