Η ελλιπής Μπαρτσελόνα κατάφερε να αποδράσει από τη Roig Arena με το διπλό κόντρα στη Βαλένθια (62-66), έχοντας ήρωες στο φινάλε τους Ζόελ Πάρα και Ουίλ Κλάιμπερν.

Με τη νίκη της αυτή η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 18-14 και έκανε βήμα προς την πρώτη εξάδα, βάζοντας τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών της στη Euroleague. Πήρε έτσι σημαντική βαθμολογική ανάσα, ενώ «δίπλωσε» τις νίκες επί της Βαλένθια, η οποία έπεσε στο 20-12, παραμένοντας όμως στο όριο της πρώτης τετράδας.

Στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 33η και 34η αγωνιστική η Βαλένθια παίζει αρχικά εντός με τον Ολυμπιακό (24/3, 21:30) κι έπειτα στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν (27/3, 21:30). Αντίστοιχα, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται κατά σειρά την Αναντολού Εφές (24/3, 21:30) και τον Ερυθρό Αστέρα (27/3, 21:30).



Για τους νικητές, που εμφανίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Λαπροβίτολα, Σενγκέλια και Νούνιεζ, κορυφαίος και ήρωας στο φινάλε ήταν ο Ζόελ Πάρα με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Ουίλ Κλάιμπερν με 13 πόντους με το μεγάλο τρίποντο προσπέρασης στο τέλος. Για τη Βαλένθια, που βρέθηκε σε κακή βραδιά, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νιλ Σακό με 12 πόντους και 11 πόντους είχε ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε δύο μοιραία λάθη στο τελευταίο λεπτό.

Ως το +11 η Μπαρτσελόνα, επέστρεψε η Βαλένθια

Μουδιασμένα μπήκαν στο ματς οι δύο ομάδες (6-7 στο 5'), με τους Μοντέρο από τη μία πλευρά, και Πάρα από την άλλη να ηγούνται επιθετικά των ομάδων τους (15-13). Ένα μικρό σερί 0-5 των φιλοξενούμενων με τρίποντο του Μάρκος διαμόρφωσε το φτωχό 15-18 της πρώτης περιόδου.

Το σερί αυτό αυξήθηκε κι άλλο με τα τρίποντα των Μπριθουέλα και Κλάιμπερν για το 15-26, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται... έξω από τα νερά τους και μακριά από το γνώριμο στυλ παιχνιδιού τους, παίζοντας χωρίς ενέργεια. Έτσι, η Μπαρτσελόνα έμεινε μπροστά (23-32), όμως σταδιακά οι «πορτοκαλί» μάζεψαν τη διαφορά (28-32) και με buzzer beater τρίποντο του Πουέρτο έκλεισαν το ημίχρονο στο 33-35, διάστημα στο οποίο είχαν μόλις 3/15 τρίποντα και 2/8 βολές.

Πάρα και Κλάιμπερν «έκλεψαν» το ματς

Με τρίποντο του Τόμπσον η Βαλένθια ανέκτησε το προβάδισμα (38-37) και οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι στο σκορ. Ο Βέσελι έδωσε λύσεις στη ρακέτα (44-47) και παρά τους συνεχόμενους πόντους του Μουρ, ο Πάρα απαντούσε και κράτησε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (52-53) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

O κακός ρυθμός συνεχιζόταν στο παιχνίδι και αυτό αποτυπωνόταν από το ότι σε 4' είχαν μπει μόλις δύο καλάθια (58-55). Η νευρικότητα ήταν πάντα εκεί, και στις δύο πλευρές, όμως ο Σακό έβαλε τη Βαλένθια μπροστά με 60-55. Ο Βέσελι απάντησε με τρίποντο (60-58 στο 37') και ο Πάντερ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει από τις βολές (60-59). Ο Μοντέρο δε λάθεψε από το ίδιο σημείο (62-59), όμως στη συνέχεια έκανε δύο κακές επιλογές. Εκεί, εμφανίστηκε ο Πάρα, που με προσωπική ενέργεια μείωσε και μετά με επιθετικό ριμπάουντ, έδωσε την ευκαιρία στον Κλάιμπερν να σκοράρει για τρεις για το 62-64. Μάλιστα, ο Ισπανός φόργουορντ έκανε και κλέψιμο στην τελευταία επίθεση της Βαλένθια, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει σπουδαίο διπλό με 62-66 μετά τις βολές του Κλάιμπερν.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 33-35, 52-53, 62-66

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

