Επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα και head coach o Μπατής

Οι εξελίξεις τρέχουν στον Προμηθέα κι έτσι μετά τη λύση συνεργασίας με τον κόουτς Κούρο Σεγκόυρα, επανέρχεται στην ομάδα της Πάτρας από τη θέση του επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος ο Μάκης Γιατράς και πρώτος προπονητής αναλαμβάνει ο Μάριος Μπατής.

Ο Προμηθέας παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026 σε όλες τις διοργανώσεις και οι άνθρωποι του συλλόγου αναζητούσαν μία λύση στα αγωνιστικά προβλήματα, προκειμένου να μην κινδυνέψει η ομάδα με υποβιβασμό.

Έτσι, ο Μάκης Γιατράς, ο οποίος διατέλεσε για χρόνια προπονητής της ομάδας, συνδέοντας το όνομά του με την καθιέρωση του Προμηθέα στη μεγάλη κατηγορία, ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου του αγωνιστικού τμήματος. Πρώτη του απόφαση ήταν ο ορισμός του Μάριου Μπατή στη θέση του πρώτου προπονητή, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο τεχνικό τιμ της ομάδας.

Ο Μπατής ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2020-21 από τον Ιωνικό Νικαίας, ενώ την επόμενη χρονιά (2021-22) εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ, όπου συνεργάστηκε για μεγάλο διάστημα με τον Σεγκούρα. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και τη σεζόν 2023-24 στον Κολοσσό.

Το 2025 ανέλαβε πόστο στο Μαρούσι , όπου εκτέλεσε και χρέη πρώτου προπονητή, ενώ το 2023 διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανδρών.