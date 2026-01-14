O γιος του Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο γιος του θρυλικού Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς έκλεισε τα 18 του χρόνια και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ο Βουκ Ντανίλοβιτς ενηλικιώθηκε πριν μερικές ημέρες, στις 2 Ιανουαρίου (γεννημένος το 2008) και υπέγραψε με την Μέγκα Μπάσκετ το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο νεαρός γκαρντ, ύψους 1,92μ. αγωνίζεται με διπλό συμβόλαιο και στην σερβική IBC και στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας. Εκεί, μετράει 13,3 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ έχει κάνει και μία εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία της λίγκας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, σκοράροντας έναν πόντο.

Την περασμένη σεζόν ο Βουκ Ντανίλοβιτς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του τίτλου από την Μέγκα Μπάσκετ στο Πρωτάθλημα Νέων της Σερβίας και ήταν ο κορυφαίος παίκτης στον μεγάλο τελικό με 25 πόντους κόντρα στην Παρτιζάν. Είχε επίσης μέσο όρο 14,3 πόντους στην τελική φάση του τουρνουά Junior EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι. Φορώντας τη φανέλα της Σερβίας, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-16 του 2024.