Οι κιτρινόμαυροι, που έπαιξαν μπροστά σε 500 και πλέον ενθουσιώδεις φιλάθλους τους, έπαιξαν με τη... φωτιά, όμως δεν κάηκαν στο τέλος. Τα τρίποντα των Κουλμπόκα και Νουά στο τέλος τον έβαλαν μπροστά, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ πήρε ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και στο τελευταίο τρίποντο για την ισοφάριση ο Ουίλιαμς των γηπεδούχων, που έμειναν χωρίς νίκη (0-11) αστόχησε.
Με τη νίκη του ο Άρης ανέβηκε στο 6-5 και ισοβαθμεί με το ίδιο ρεκόρ με την 4η και 5η Κλουζ και Μανρέσα αντίστοιχα, ενώ η Νεπτούνας είναι πίσω του με ρεκόρ 5-6. Για τους κιτρινόμαυρους ο Μπράις Τζόουνς είχε 20 πόντου (9/9β.) και 8 ασίστ, ακολούθησε ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 18 πόντους, στους 15 ο Άρνολντας Κουλμπόκα με καθοριστικά τρίποντα στην τέταρτη περίοδο και ο Αμίν Νουά πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ντέβον Ντάνιελς έκανε ζημιά με 25 πόντους.
Στην επόμενη αγωνιστική (12η) ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα (30/12, 20:30), ενώ ενδιάμεσα παίζει για το ελληνικό πρωτάθλημα με το Περιστέρι εντός (20/12, 18:15) και την ΑΕΚ εκτός (27/12, 16:00).
«Γκάζωσε» στο τέλος του ημιχρόνου ο Άρης για το +10
Ο Άρης ξεκίνησε ζεστά (0-5), όμως έχανε τα σουτ (1/9) που κέρδιζε από τα επιθετικά ριμπάουντ, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να φέρουν το ματς στα ίσια (5-5). Δύο τρίποντα από Άντζουσιτς και Νουά πήγαν να δώσουν ρυθμό στον Άρη (10-14), όμως οι γηπεδούχοι όχι μόνο έμεναν κοντά, αλλά με τον Μαρόνκα να διαδοχικά καλάθια, φτάνοντας τους 10 πόντους, έβαλε την ομάδα του μπροστά με 25-20. Ο Όγκμπε (8π.) με κάρφωμα έκανε και το 27-20, φανερώνοντας την αμυντική ανεπάρκεια των κιτρινόμαυρων, ενώ ο Τζόουνς έδωσε μια ανάσα με γκολ-φάουλ στο τέλος της πρώτης περιόδου (27-23).
Επιστρέφοντας στο παρκέ οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν πιο ζωηροί και με τρίποντο του Κουλμπόκα προσπέρασαν με 29-30, αλλά τα λάθη τους (10) δεν τους επέτρεπαν να ξεφύγουν. Με δύο σερί τρίποντα των Τζόουνς και Νουά έγινε το 35-41 και πατώντας πάνω σε αυτά τα σουτ ο Άρης μπόρεσε να φτάσει στο +10 (37-47) με τον Κουλμπόκα και τον Άντζουσιτς, προτού ο Περίν μειώσει με φόλοου buzzer beater στο 39-47 του ημιχρόνου.
Βάζοντας κι άλλη πίεση στην άμυνά του ο Άρης θέλησε να επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Χάρελ και Τζόουνς κράτησαν τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (46-53), όμως οι Μαρόνκα και Ντάνιελς δεν άφηναν τη διαφορά να αυξηθεί (53-57). Ο Άρης έδειχνε εγκλωβισμένος και χωρίς συγκέντρωση ιδιαίτερα στην επίθεσή του, ο Ντάνιελς μείωσε κι άλλο (60-61) και ο Ουίλιαμς με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63.
Δεν ξέφυγε ο Άρης και το έκανε ντέρμπι
Βάζοντας κι άλλη πίεση στην άμυνά του ο Άρης θέλησε να επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Χάρελ και Τζόουνς κράτησαν τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (46-53), όμως οι Μαρόνκα και Ντάνιελς δεν άφηναν τη διαφορά να αυξηθεί (53-57). Ο Άρης έδειχνε εγκλωβισμένος και χωρίς συγκέντρωση, ο Ντάνιελς μείωσε κι άλλο (60-61) και ο Ουίλιαμς με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63. Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 65-64, με τους κιτρινόμαυρους να χάνουν τα αμυντικά ριμπάουντ (5 επιθετικά μάζεψε σε 10' μάζεψε το Αμβούργο) και να κάνουν ξανά επιπόλαια λάθη.
Ο Άρης βασιζόταν ξανά στο επιθετικό ταλέντο και τις εμπνεύσεις του Τζόουνς, που όμως δεν έπιαναν πάντα. Ο Αμερικανός πάντως ισοφάρισε με 3/3 βολές σε 67-67 και ο ίδιος έκανε το 72-74, ο Ίνοκ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του κι ο Όγκμπε με τρίποντο έγραψε το 78-75. Εκεί, ο Κουλμπόκα με δύο τρίποντα βοήθησε τα μέγιστα σε σερί 0-8 για το 78-83 (34'). Μετά από εκατέρωθεν άστοχες ενέργειες με κακό μπάσκετ, ο Ντάνιελς μείωσε σε 85-86 και ο Νουά στην επόμενη επίθεση έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 85-89 στα 57'' πριν το φινάλε. Το Αμβούργο ανανέωσε τρεις επιθέσεις, ο Περίν έβαλε τις βολές του (87-89), ο Μήτρου-Λόνγκ δέχθηκε μπλοκ και στην εξέλιξη ο Γκρέι ισοφάρισε με βολές (89-89) στα 11''. Το φάουλ έγινε στον Άντζουσιτς, ο Σέρβος έβαλε μόνο την πρώτη του βολή και στη δεύτερη ο Νουά πήρε το επιθετικό ριμπάουντ για να πάει ο Μήτρου-Λονγκ στις βολές, γράφοντας έτσι το 89-92 στα 4,5''. Η τελευταία μπάλα έφτασε μέσα από... καραμπόλα στα χέρια του Ουίλιαμς, αυτός σούταρε για την ισoφάριση από τα 6,75μ. χωρίς όμως να βρει στόχο και αφήνοντας τον Άρη νικητή.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92