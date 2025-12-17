​​​​​​​Ο Άρης Betsson έκανε τα εύκολα δύσκολα, όμως στο τέλος πήρε το θρίλερ στο Αμβούργο με το 92-89 επί των Χάμπουργκ Τάουερς χάρη στα τρίποντά του και ένα σπουδαίο επιθετικό ριμπάουντ του Νουά. Με τη νίκη του αυτή ανέβηκε στο 6-5, κάνοντας σημαντικό βήμα εξάδας στον Α' όμιλο του Eurocup.

Οι κιτρινόμαυροι, που έπαιξαν μπροστά σε 500 και πλέον ενθουσιώδεις φιλάθλους τους, έπαιξαν με τη... φωτιά, όμως δεν κάηκαν στο τέλος. Τα τρίποντα των Κουλμπόκα και Νουά στο τέλος τον έβαλαν μπροστά, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ πήρε ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ και στο τελευταίο τρίποντο για την ισοφάριση ο Ουίλιαμς των γηπεδούχων, που έμειναν χωρίς νίκη (0-11) αστόχησε.

Με τη νίκη του ο Άρης ανέβηκε στο 6-5 και ισοβαθμεί με το ίδιο ρεκόρ με την 4η και 5η Κλουζ και Μανρέσα αντίστοιχα, ενώ η Νεπτούνας είναι πίσω του με ρεκόρ 5-6. Για τους κιτρινόμαυρους ο Μπράις Τζόουνς είχε 20 πόντου (9/9β.) και 8 ασίστ, ακολούθησε ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 18 πόντους, στους 15 ο Άρνολντας Κουλμπόκα με καθοριστικά τρίποντα στην τέταρτη περίοδο και ο Αμίν Νουά πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ντέβον Ντάνιελς έκανε ζημιά με 25 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (12η) ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα (30/12, 20:30), ενώ ενδιάμεσα παίζει για το ελληνικό πρωτάθλημα με το Περιστέρι εντός (20/12, 18:15) και την ΑΕΚ εκτός (27/12, 16:00).

«Γκάζωσε» στο τέλος του ημιχρόνου ο Άρης για το +10

Ο Άρης ξεκίνησε ζεστά (0-5), όμως έχανε τα σουτ (1/9) που κέρδιζε από τα επιθετικά ριμπάουντ, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να φέρουν το ματς στα ίσια (5-5). Δύο τρίποντα από Άντζουσιτς και Νουά πήγαν να δώσουν ρυθμό στον Άρη (10-14), όμως οι γηπεδούχοι όχι μόνο έμεναν κοντά, αλλά με τον Μαρόνκα να διαδοχικά καλάθια, φτάνοντας τους 10 πόντους, έβαλε την ομάδα του μπροστά με 25-20. Ο Όγκμπε (8π.) με κάρφωμα έκανε και το 27-20, φανερώνοντας την αμυντική ανεπάρκεια των κιτρινόμαυρων, ενώ ο Τζόουνς έδωσε μια ανάσα με γκολ-φάουλ στο τέλος της πρώτης περιόδου (27-23).

Επιστρέφοντας στο παρκέ οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν πιο ζωηροί και με τρίποντο του Κουλμπόκα προσπέρασαν με 29-30, αλλά τα λάθη τους (10) δεν τους επέτρεπαν να ξεφύγουν. Με δύο σερί τρίποντα των Τζόουνς και Νουά έγινε το 35-41 και πατώντας πάνω σε αυτά τα σουτ ο Άρης μπόρεσε να φτάσει στο +10 (37-47) με τον Κουλμπόκα και τον Άντζουσιτς, προτού ο Περίν μειώσει με φόλοου buzzer beater στο 39-47 του ημιχρόνου.

Βάζοντας κι άλλη πίεση στην άμυνά του ο Άρης θέλησε να επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Χάρελ και Τζόουνς κράτησαν τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (46-53), όμως οι Μαρόνκα και Ντάνιελς δεν άφηναν τη διαφορά να αυξηθεί (53-57). Ο Άρης έδειχνε εγκλωβισμένος και χωρίς συγκέντρωση ιδιαίτερα στην επίθεσή του, ο Ντάνιελς μείωσε κι άλλο (60-61) και ο Ουίλιαμς με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63.

Δεν ξέφυγε ο Άρης και το έκανε ντέρμπι

Βάζοντας κι άλλη πίεση στην άμυνά του ο Άρης θέλησε να επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Χάρελ και Τζόουνς κράτησαν τη διαφορά στα ίδια επίπεδα (46-53), όμως οι Μαρόνκα και Ντάνιελς δεν άφηναν τη διαφορά να αυξηθεί (53-57). Ο Άρης έδειχνε εγκλωβισμένος και χωρίς συγκέντρωση, ο Ντάνιελς μείωσε κι άλλο (60-61) και ο Ουίλιαμς με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63. Η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 65-64, με τους κιτρινόμαυρους να χάνουν τα αμυντικά ριμπάουντ (5 επιθετικά μάζεψε σε 10' μάζεψε το Αμβούργο) και να κάνουν ξανά επιπόλαια λάθη.

Ο Άρης βασιζόταν ξανά στο επιθετικό ταλέντο και τις εμπνεύσεις του Τζόουνς, που όμως δεν έπιαναν πάντα. Ο Αμερικανός πάντως ισοφάρισε με 3/3 βολές σε 67-67 και ο ίδιος έκανε το 72-74, ο Ίνοκ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του κι ο Όγκμπε με τρίποντο έγραψε το 78-75. Εκεί, ο Κουλμπόκα με δύο τρίποντα βοήθησε τα μέγιστα σε σερί 0-8 για το 78-83 (34'). Μετά από εκατέρωθεν άστοχες ενέργειες με κακό μπάσκετ, ο Ντάνιελς μείωσε σε 85-86 και ο Νουά στην επόμενη επίθεση έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 85-89 στα 57'' πριν το φινάλε. Το Αμβούργο ανανέωσε τρεις επιθέσεις, ο Περίν έβαλε τις βολές του (87-89), ο Μήτρου-Λόνγκ δέχθηκε μπλοκ και στην εξέλιξη ο Γκρέι ισοφάρισε με βολές (89-89) στα 11''. Το φάουλ έγινε στον Άντζουσιτς, ο Σέρβος έβαλε μόνο την πρώτη του βολή και στη δεύτερη ο Νουά πήρε το επιθετικό ριμπάουντ για να πάει ο Μήτρου-Λονγκ στις βολές, γράφοντας έτσι το 89-92 στα 4,5''. Η τελευταία μπάλα έφτασε μέσα από... καραμπόλα στα χέρια του Ουίλιαμς, αυτός σούταρε για την ισoφάριση από τα 6,75μ. χωρίς όμως να βρει στόχο και αφήνοντας τον Άρη νικητή.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

