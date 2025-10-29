Κακός δαίμονας του Ολυμπιακού η Μονακό του Σπανούλη που μετά το περυσινό F4, έφυγε με διπλό από το ΣΕΦ (87-92).

Σε κακό... δαίμονα του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι ήρθαν στο ΣΕΦ απόλυτα προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι, έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους και πήραν ένα σπουδαίο διπλό (87-92), με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν την... φόρμουλα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Οι Πειραιώτες με την ήττα έπεσαν στο 4-3 και έμειναν εκτός 4άδας μετά από 7 αγωνιστικές, με την Μονακό να πιάνει τον Ολυμπιακό στο ίδιο ρεκόρ.

Το τραγικό ποσοστό των παικτών του Μπαρτζώκα από το τρίποντο (4/22τρ.) ήταν καθοριστικό στην έκβαση της αναμέτρησης, με τους «ερυθρόλευκους» να προδίδονται σε ορισμένα σημεία και από την άμυνα τους. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη περιόρισαν τα λάθη τους, μοίρασαν 21 ασίστ και έφυγαν δίκαια με το διπλό από τον Πειραιά.

Ο ενορχηστρωτής του «διπλού», ακούει στο όνομα Μάικ Τζέιμς: Ο Αμερικανός άσος με 23 πόντους και 10 ασίστ ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ, με τον Άλφα Ντιάλο να κάνει ζημιές στην «ερυθρόλευκη« άμυνα (27π.). Καθοριστικός στο 4ο δεκάλεπτο ο Οκόμπο με 10 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ντόρσεϊ έδειξε μεγάλο δείγμα του επιθετικού του ταλέντου, με τον ομογενή γκαρντ να μετρά 23 πόντους με 5 ασίστ. Ο Σάσα Βεζένκοφ συπλήρωσε 17 πόντους με 6 ριμπάουντ, χωρίς ωστόσο να πάρει πολλές προσπάθειες, κυρίαρχος στην ρακέτα ο Μιλουτίνοφ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Θετική παρουσία του Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αργός ρυθμός και ισχνό «ερυθρόλευκο» προβάδισμα δια χειρός Βεζένκοφ

Με τον Φουρνιέ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, και τον Ουόρντ στον πάγκο ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τις δυο ομάδες να οδηγούν το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο και την Μονακό να παίρνει αέρα 3π. (1-4 στο 2’). Οι «ερυθρόλευκοι» αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ, η γαλλική ομάδα «χτυπούσε» μέσα από την ρακέτα για το +7 στο 3’ (1-7). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έσφιξαν την άμυνα τους και με σερί 8-0 πήραν τα ηνία του σκορ (9-8 στο 6’), ωστόσο οι Μονεγάσκοι είχαν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους (9-12 στο 7’). Ο Ντόρσεϊ μπήκε στην εξίσωση της αναμέτρησης με 4 συνεχόμενους πόντους (15-14 στο 8’), με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (17-16 στο 9’). Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (20-16), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει από μακριά.

Έριξαν τον ρυθμό τα πολλά φάουλ, διατήρησαν το προβάδισμα τους οι «ερυθρόλευκοι»

Όπως συνηθίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε την second unit στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ να δίνουν για πρώτη φορά προβάδισμα 6π. στην ομάδα τους (24-18 στο 12’). Ο Νέντοβιτς έδινε λύσεις στους Μονεγάσκους (4π. 24-20), με τον Ολυμπιακό να βρίσκει σκορ από την γραμμή των βολών για τα 28-22 στο 14’. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ανέβασαν την ένταση τους και με σερί 7-0, μείωσαν στον πόντο (30-29), με τον Ντόντα Χολ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 33-29. Τα πολλά φάουλ είχαν ρίξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, με σκορ να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (35-35 στο 19’). Ο Παπανικολάου με τρίποντο από την γωνία έγραψε το 38-35, με τον Τζέιμς να μειώνει στο φινάλε του ημιχρόνου σε 38-37 σε ένα αμφίρροπό πρώτο μέρος.

Επέβαλε τον ρυθμό της η Μονακό, κόλλησε επιθετικά ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Ντιάλο μπήκε στο δεύτερο μέρος η Μονακό (38-42), με τον Μιλουτίνοφ να ισοφαρίζει με 4 δικούς του για το 42-42. Ο Βεζένκοφ βρήκε σκορ από την κορυφή για το 45-42 στο 23’, με τον Σέρβο σέντερ να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα για το «ερυθρόλευκο» +3 (49-46 στο 24’). Ο Οκόμπο ισοφάρισε με τρίποντο από την γωνία (49-49 στο 26’), την ώρα που ο Τζέιμς με νέο σουτ από τα 6.75μ. έδωσε τα ηνία του σκορ στην γαλλική ομάδα (51-52). Βεζένκοφ και Τζέιμς διαμόρφωσαν το 54-54 από την γραμμής της… φιλανθρωπίας, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την συγκέντρωση τους για 2’, με την Μονακό να ξεφεύγει στο +8 (54-61 στο 28’), δια χειρός Τζέιμς (16π. 9ας.). Η σύρραξη ανάμεσα σε Ντόρσεϊ και Στραζέλ άναψε τα αίματα, η Μονακό έδωσε διψήφια τιμή στην διαφορά της (+10, 54-64), με τον Ολυμπιακό να απαντά με σερί 6-0 για το 60-64 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Μονακό έπαιξε σωστά, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε απάντηση, με τους Μονεγάσκους να παίρνουν σπουδαίο διπλό

Ντιάλο και Χολ διαμόρφωσαν το 62-66 στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Μονακό να βρίσκει μεγάλα σουτ από Στραζέλ και Οκόμπο για το +6 (66-72 στο 33'). Ο Ντόρσεϊ μονοπωλούσε τις επιθέσεις των «ερυθρολεύκων» (68-72 στο 35'), ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αδυνατούσαν να βρουν διαδρόμους προς το γαλλικό καλάθι (68-74 στο 35'). Ο Ντιάλο έκανε ζημιά στους Πειραιώτες (20π. 68-76 στο 35'), με τον Τζέιμς να στέλνει την διαφορά στο +9 (70-79 στο 36'), με τους Μονεγάσκους να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης. Ο Ντόρσεϊ έκανε ότι περνούσε από το χέρι για τους Πειραιώτες, ωστόσο η Μονακό είχε πάντα την απάντηση παίζοντας σωστό μπάσκετ (74-84 στο 37'). Βεζένκοφ και Χολ μείωσαν σε 78-84 στο 38', με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 81-86, 1:54' πριν το τέλος. Ο Ελληνο-Αμερικανός γκαρντ με γκολ-φάουλ έγραψε το 84-86 στο 39', με τον Τάις να γράφει το 84-87 με 1/2β. ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Φουρνίε αστόχησε σε κρεμασμένο σουτ, με τον Τζέιμς να κάνει λάθος πάσα στην συνέχεια, 30'' πριν το φινάλε. Ο Ουόρντ βρήκε «καθαρό» τρίποντο, αλλά αστόχησε, με τον Ντιάλο να γράφει το 84-89 με 2/2β. Ο Ντόρσεϊ με γκολ-φάουλ έγραψε το 86-89, χάνοντας στην συνέχεια την βολή, με τον Μίροτις να διαμορφώνει το 86-90 με 1/2β και την Μονακό να παίρνει τελικά ένα σπουδαίο διπλό με 87-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92.

