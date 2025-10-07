Παρόντος Σιάο το Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς!

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς για το Eurocup.

Αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση του Άρη απέναντι στους Χάμπουργκ Τάουερς, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Eurocup (8/10-20:00).

Αξίζει να σημειωθεί πως από το βράδυ της Δευτέρας (6/10) ο νέος ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει δια ζώσης το παιχνίδι, το οποίο είναι ήδη sold out, με τον κόσμο του Άρη να αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στο Nick Galis Hall.

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με τις εργασίες που εκτελούνται στο «Αλεξάνδρειο», οι δύο ηλεκτρονικοί πίνακες αναμένεται να είναι έτοιμοι ενόψει του αυριανού αγώνα, όπως φαίνεται και μέσα από τα πλάνα του SDNA.