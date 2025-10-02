Τα «έσπασε» στην 4η περίοδο στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός: Έβαλε μόλις 4π. εντός πεδιάς! (pic)

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο για 30' στη Μαδρίτη, αλλά στην 4η περίοδο ήταν καταστροφικός επιθετικά και ηττήθηκε με 12π. διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν στο ματς με 7/7 τρίποντα, όμως τελείωσαν την αναμέτρηση με 8/27. Έτσι, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα, ακολούθησε ένα άστοχο «κρεσέντο» με 1/20 3π. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός δεν ευστόχησε ούτε σε ένα τρίποντο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες τα... θαλάσσωσαν επιθετικά στο 4ο δεκάλεπτο, βάζοντας μόνο 4 πόντους με ένα εύστοχο δίποντο του Εβάν Φουρνιέ και ένα του Νίκολα Μιλουτίνοφ και 4π. ακόμα από τη γραμμή. Το 25-8 της 4ης περιόδου ήταν και εκείνο που έκρινε όχι μόνο τον νικητή, αλλά και το +12 των Ισπανών.

Δείτε το shooting chart του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο: