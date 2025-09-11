Σλούκας: «Ο Αταμάν είναι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια, το μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου»

Ο Κώστας Σλούκας στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία (12/9, 21:00) απάντησε στις δηλώσεις του Αταμάν, που τον αποθέωσε. Ενώ τόνισε πως το αυριανό θα είναι το μεγαλύτερο ματς στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη δήλωση του Αταμάν πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα: «Είναι πολύ μεγάλος προπονητής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος. Για μένα τα τελευταία 10 είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά κι ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Για το ματς με την Τουρκία: «Έχω την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου με την οικογένειά μου. Γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία με αυτή την ομάδα. Το γεγονός πως ο Βασίλης είναι στο τιμόνι δίνει μια σιγουριά και μια έξτρα εμπιστοσύνη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Νομίζω ότι πνευματικά είμαστε όλοι έτοιμοιγιατί νομίζω οι σφαλιάρες στα προηγούμενα έχουμε μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας και υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι, που θα είναι το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Για τον στόχο της Εθνικής: «Δεν κοιτάω τα προηγούμενα παιχνίδια και τη διάκριση. Κοιτάω το παιχνίδι που είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για το έθνος. Νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Για το γεγονός πως έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του: «Για εμάς είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε στον προηγούμενο χιαστί θα πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος, τρώγοντας όμως έρχεται η όρεξη. Είναι μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι για εμάς.. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, αλλά με χτυπητές αδυναμίες».

Για το γεγονός ότι ξέρει τον τρόπο τακτικής του Εργκίν Αταμάν: «Θα είμαι τελείως ευθύς. Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι κι αν πούμε στο βίντεο ή να προετοιμαστούμε είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Όπως έχω πει και παλιότερα δεν είναι η αρχή, αλλά ποιος θα πάρει το υπόλοιπο παιχνίδι, τις 50-50 μπάλες, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, οι επιλογές μας να είναι καλές, να μην δεχτούμε εύκολα καλάθια. Και ποιος το θέλει πιο πολύ. Αυτά είναι που κρίνουν και ποιος το θέλει πιο πολύ. Σε τέτοια παιχνίδια αυτά είναι τα σημαντικά και όχι τόσο τα τακτικά. Ναι μεν τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

