Η Πολωνία βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 11 πόντους (2-13) αλλά σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της, στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε την ανατροπή κόντρα στη Βοσνία και τελικά πανηγύρισε εκείνη την πρόκριση στους «8» του Eurobasket (80-72).

Πολωνία και Βοσνία αναμετρήθηκαν για τους «16» του Eurobasket. Οι Βόσνιοι μπήκαν πολύ καλύτερα στον αγώνα και από νωρίς βρήκαν ένα προβάδισμα 11 πόντων. Όμως, οι τυπικά γηπεδούχοι βελτίωσαν την εικόνα τους στο παρκέ και στην τρίτη περίοδο κατάφεραν να περάσουν μπροστά. Η ομάδα του Μίλισιτς έκανε καλή διαχείριση, βρήκε μεγάλα τρίποντα και τελικά πήρε την πρόκριση στους «8» με το τελικό 80-72. Εκεί, θα αναμετρηθεί με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Για την Πολωνία ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35:12 αλλά και ο Ματέους Πονίτκα, ο οποίος σε 35:09 είχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ. Διψήφιος ήταν και ο Μίχαλ Σοκολόφσκι με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, για την Βοσνία ο Γιουσούφ Νούρκιτς πέτυχε 20 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 29:07. Ακόμη. ο Τζον Ρόμπερσον μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ με 5/7 τρίποντα σε 31:39 και σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Έντιν Άτιτς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 26:58.

Δυνατό ξεκίνημα και προβάδισμα για τη Βοσνία

Η Βοσνία μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα, με τον Νούρκιτς με επτά προσωπικούς πόντους να διαμορφώνει το 2-7 και τους Ρόμπερσον και Αλιμπέγκοβιτς με τρίποντα να ανεβάζουν τη διαφορά στους 11 (2-13). Με τους Λόιντ και Ολεϊνίτσακ η Πολωνία κατάφερε να μειώσει σε 11-17 και το τρίποντο του Πονίτκα έριξε τη διαφορά στους 5 (14-19). Ωστόσο, οι Βόσνοι έκλεισαν καλά το πρώτο δεκάλεπτο, αφού με τους Καμένιας και Λάζιτς πέτυχαν τέσσερις πόντους για το 14-23.

Έγινε του... τριπόντου και μπροστά στα αποδυτήρια η Βοσνία

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρεις... βόμβες από τα 6,75μ. από τους Λόιντ, Ρόμπερσον και Σοκολόφσκι για το 20-26, ενώ μετά τη βολή του Μπαλτσερόφσκι σε τρίποντο ευστόχησε και ο Άτιτς και διαμόρφωσε το 21-29. Ο Λόιντ... πάτησε το γκάζι και με 8 προσωπικούς πόντους μείωσε σε 29-34 και ο Πονίτκα έριξε τη διαφορά στον πόντο (33-34). Βράμπατς, Λόιντ και Ρόμπερσον ευστόχησαν ξανά από τα 6,75μ. και ο τελευταίος πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο μετά το καλάθι του Πονίτκα για το 38-43. Τελικά, η Βοσνία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 40-44.

Επέστρεψε και πέρασε μπροστά η Πολωνία

Σοκολόφσκι και Ρόμπερσον με νέα τρίποντα έκαναν το 45-49 και η Βοσνία με ένα σερί 6-0 με τους Γκέγκιτς και Νούρκιτς κατάφερε να προηγηθεί με 47-55. Ο Πονίτκα απάντησε με ένα προσωπικό 7-0 και ο Μπαλτσερόφσκι ισοφάρισε σε 56-56. Ο Λάζιτς έβαλε τους Βόσνιους μπροστά με νέο τρίποντο (57-59) αλλά οι Βόσνιοι έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά μετά το καλάθι του Σοκολόφσκι και το τρίποντο του Πλούτα (62-61).

Πήρε την πρόκριση στους «8» η Πολωνία

Με τους Γκέγκιτς και Νούρκιτς η Βοσνία κατάφερε να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ (65-66) αλλά οι Πλούτα, Λόιντ και Ολεϊνίτσακ με ένα 8-0 έδωσαν προβάδισμα 7 πόντους στην ομάδα τους (73-66). Οι Νούρκιτς και Γκέγκιτς με συνεχόμενες βολές κατάφεραν να μειώσουν στους 4 (76-72) αλλά μέχρι το τέλος του αγώνα η Βοσνία δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά και τελικά η Πολωνία πανηγύρισε τη νίκη με 80-72 και μαζί την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

Τα στατιστικά του αγώνα.

