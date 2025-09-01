Νούρκιτς για Γιάννη: «Τα πάει χάλια απέναντι σε αυτές τις άμυνες»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του αγώνα της Βοσνίας με την Ελλάδα, τονίζοντας πως ο «Greek Freak» δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια απέναντι στις άμυνες που αντιμετωπίζει στο Eurobasket.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Φυσικά, πρέπει να επιβραδύνεις τον Γιάννη. Πρέπει να χτίσεις ένα τείχος για να τον σταματήσεις. Δεν είναι ο μόνος. Πρέπει να περιορίσουμε και όλους τους άλλους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τόσα τρίποντα. Όταν χτίζουμε το τείχος, πρέπει να προστατεύουμε και την γραμμή των τριών πόντων. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να τον επιβραδύνουμε στο γρήγορο παιχνίδι, που είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό του.

Νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Τώρα παίζει περισσότερο στο "5". Προφανώς, θα πρέπει να αμυνθεί και αυτός. Αλλά τελικά, απλά τον σταματήσουμε στην μετάβαση και δεχθούμε τα σουτ του. Γενικά, τα τελευταία χρόνια που έπαιξε στο EuroBasket, τα πάει χάλια απέναντι σε αυτές τις άμυνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, οπότε θα είμαστε έτοιμοι.

Φυσικά είναι διαφορετικός. Στο NBA έχει πολύ χώρο, με σουτέρ όπως ο Μπρουκ Λόπεζ να ανοίγουν το γήπεδο, είναι σχεδόν ασταμάτητος. Εδώ είναι ένα άλλο παιχνίδι, δεν υπάρχουν τα αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, συμβαίνουν πολλά στο ζωγραφιστό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας κυρίαρχος παίκτης.

Ο Σπανούλης μπορεί να πάρει το maximum από τον Γιάννη. Αν δεν μπορεί ένας θρύλος, τότε δεν μπορεί κανείς».

