Με κορυφαίο σε ακόμα ένα παιχνίδι τον Άγγελο Ζούπα (24π.) η Εθνική Παίδων κέρδισε την οικοδέσποινα του Eurobasket U16 Γεωργία με 65-50 και θα παλέψει αύριο κόντρα στη Γερμανία (16/8, 18:00) για την 9η θέση.

Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου με επιμέρους σκορ 41-24 εξασφάλισε τη νίκη. Ο Ζούπας εκτός από τους 24 πόντους, είχε ακόμα 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 κοψίματα, με τον Γιάννη Ιωαννίδη να ακολουθεί με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Παιχνίδι με εναλλαγές έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Ελλάδα άρχισε το παιχνίδι με ένα 4-0 (3’), για να απαντήσουν οι οικοδεσπότες με ένα 6-0 (4-6, 4’30’’). Η Γεωργία έφτασε και στο 9-13 (7’), ο Βόντας ισοφάρισε (13-13, 8’10’’), αλλά τα ηνία πήγαν και πάλι στους γηπεδούχου για να φτάσουν στο 13-18 (10’50’’). Ο Μάνης έφερε το παιχνίδι στα ίσια (20-20, 14’45’’), ο Ασωνίτης έγραψε το 22-20 (16’), αλλά το προβάδισμα άλλαξε και πάλι χέρια με το 24-21 (18’10’’) να γίνεται 24-26 (19’10’’).

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να πατάνε πιο σταθερά στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο. Πίεσαν στην άμυνα, βγήκαν στον αιφνιδιασμό και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουν στο +11 (37-26, 24’) από τα χέρια του Ιωαννίδη. Η ελληνική ομάδα αντέδρασε σωστά και όταν η Γεωργία πλησίασε (38-34, 27’), με τους Μέγγο, Ασωνίτη και Ζούπα να δίνουν και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (44-34, 28’15’’). Ο τελευταίος οδήγησε και στο +14 (52-38, 32’10”) και στο +18 (62-44, 38”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 65-50.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 24-26, 46-38, 65-50

