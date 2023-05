Το χαμόγελο και η αντίδραση του Γιάννη σε ερώτηση για τους Ουόριορς (vid)

Τις τελευταίες ημέρες αναπτύχθηκε η φημολογία περί μετακίνησης του δις MVP από τους Μπακς στους Ουόριορς, με την Marca να αναζωπυρώνει αυτά τα σενάρια.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο, το οποίο αναδημοσίευσε και το έγκυρο ΝΒΑCentral, με τον Γιάννη να απαντάει σε παράκληση φιλάθλου για να ενταχθεί στην ομάδα του Στεφ Κάρι.

Και η αντίδραση του Γιάννη είναι... αινιγματική. Γελάει και στο μόνο που αρκείται να πει είναι "Hey". Σίγουρα πάντως δίνει... τροφή για σκέψη και περισσότερα σενάρια!

Giannis’ reaction to a fan asking him to join the Warriors 😅



(h/t @imspenser_6) pic.twitter.com/HSrWGje6u4