Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/10): Πού θα δούμε το Άρης-Χάμπουργκ Τάουερς και το Οστάνδη-Καρδίτσα

Αναλυτικά:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άρθουρ Ρίντερκνεχ – Γίρι Λεχέτσκα ATP Masters 1000
09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Άλεξ ντε Μινόρ ATP Masters 1000
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Λορέντζο Μουζέτι Σαγκάη
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λέρνερ Τιέν – Ντανιίλ Μεντβέντεφ Σαγκάη
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος ΓΣΣ Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 Novasports 5HD Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια Eurocup
20:00 Novasports Prime Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup
21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οστάνδη – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League