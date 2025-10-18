Χωρίς νικητή ο πρώτος αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Χολόν (31-31), με την αυριανή (19/10 18:00) ρεβάνς να κρίνει την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup.

Για τον 2ο γύρο του EHF European Cup, ο Δικέφαλος υποδέχτηκε τους Ισραηλινούς στο «Σπίτι του Χάντμπολ», με στόχο το πρώτο βήμα, ενόψει του αυριανού (19/10) δεύτερου αγώνα.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ενέργεια και στο 16′ πήρε προβάδισμα 7-4. Η ομάδα της Χολόν αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα (7-7), όμως οι Δομπρής, Νικολαΐδης και Ελευθεριάδης οδήγησαν τον Δικέφαλο σε νέο ξέσπασμα, με αποτέλεσμα να φτάσει στο 11-8 και να ολοκληρώσει το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ με 13-11.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι «ασπρόμαυροι» αύξησαν τη διαφορά στο +4 (18-14), ωστόσο η Χολόν αντέδρασε δυναμικά, τρέχοντας ένα επιμέρους 0-6 που της έδωσε προβάδισμα 18-20 στο 43′. Οι Ισραηλινοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 24-28 στο 53′, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν παράτησε τη μάχη.

Με αντεπίθεση διαρκείας και καθοριστικά τέρματα από Εσάμ, Παπαβασίλη και Τεμελκόσκι, ανέτρεψε ξανά το σκορ σε 31-30, προτού δεχθεί στο φινάλε το γκολ που έφερε το τελικό 31-31.

Τα πάντα πλέον θα κριθούν αύριο (19/10 18:00) στο ίδιο γήπεδο, για το ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup.

