Τέλος εποχής για Ψαρρά στον Πανιώνιο

Αλλαγή σελίδας στον πάγκο του Πανιωνίου, καθώς ο Αργύρης Ψαρράς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη και πολυετή του θητεία στους «κυανέρυθρους».

Ο Έλληνας τεχνικός συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ιστορία του τμήματος, έχοντας αναλάβει την ομάδα σε δύσκολες εποχές και οδηγώντας την σταδιακά σε ανοδική πορεία. Υπό την καθοδήγησή του, ο Πανιώνιος κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στη Volley League, ενώ έφτασε και σε συμμετοχή σε Final Four Κυπέλλου Ελλάδας.

Η διοίκηση του Πανιωνίου αποχαιρέτησε τον έμπειρο προπονητή με επίσημη ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον για τη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Αργύρη Ψαρρά.

Ο Αργύρης Ψαρράς αποτέλεσε για πολλά χρόνια ένα από τα πιο σταθερά και ουσιαστικά πρόσωπα του βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου. Με δύο ξεχωριστές και πολυετείς θητείες (2012/13 – 2016/17 και τα τελευταία πέντε χρόνια), συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή του τμήματος, από τα δύσκολα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών μέχρι τη σταδιακή άνοδο και καθιέρωση του Πανιωνίου στο υψηλότερο επίπεδο.

Υπήρξε ο προπονητής που πίστεψε, δούλεψε και στήριξε την ομάδα σε κάθε της βήμα. Με επιμονή, υπομονή και ξεκάθαρη φιλοσοφία, συνέβαλε καθοριστικά στην ανοδική της πορεία, οδηγώντας την στην άνοδο στη Volley League και, στη συνέχεια, σε μια ιστορική πρώτη συμμετοχή σε Final Four Κυπέλλου Ελλάδας.

Πέρα από τα αποτελέσματα, ο Αργύρης Ψαρράς άφησε το αποτύπωμά του μέσα από τη συνέπεια, το ήθος και τη σχέση του με την ομάδα, τους αθλητές και τον Σύλλογο συνολικά. Αποτέλεσε κομμάτι μιας διαδρομής που χτίστηκε βήμα-βήμα και που έφερε το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου σε ένα νέο σημείο αναφοράς.

Η διαδρομή αυτή ολοκληρώνεται σε ένα σημείο όπου η ομάδα έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου και συνεχίζει την πορεία της σε ένα νέο επίπεδο, με τις απαιτήσεις και τους στόχους να μεγαλώνουν.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αργύρη Ψαρρά για την προσφορά του και για όσα πέτυχε μαζί με την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει, με υγεία και επιτυχίες».