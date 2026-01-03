Θετικό ξεκίνημα στο νέο έτος πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη Volley League Γυναικών, αφήνοντας πίσω την απογοήτευση του χαμένου τελικού του Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 3-1 σετ της Θέτιδας Βούλας στο κλειστό «Γ. Γεννηματάς», πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα και διατηρώντας τη διαφορά των τριών βαθμών από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Η Κένια Καρκάσες πραγματοποίησε θετικό ντεμπούτο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους, παρότι η απόδοσή της υποχώρησε μετά το δεύτερο σετ. Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν ξανά η Κούμπουρα με 26 πόντους, αν και δεν κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στον Ολυμπιακό και άφησε θετικές εντυπώσεις. Κορυφαία σκόρερ για τις γηπεδούχες ήταν η Βλαχάκη με 18 πόντους.

Το ματς

Στο πρώτο σετ η Θέτιδα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 4-0. Στη συνέχεια, όμως, ο Ολυμπιακός ισορρόπησε τον αγώνα, φτάνοντας στην ισοφάριση (7-7). Με την Ντι Ιούλιο στο σερβίς, οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα (9-13) και από εκείνο το σημείο διατήρησαν τον έλεγχο. Η Κούμπουρα διαμόρφωσε το 20-24, δίνοντας τέσσερα σετ μπολ, με το σετ να ολοκληρώνεται στο 20-25 μετά από άστοχη επίθεση της Θέτιδας.

Παρόμοια εικόνα είχε και το δεύτερο σετ, με την ομάδα της Βούλας να ξεκινά καλύτερα και να προηγείται με 9-6, εκμεταλλευόμενη λάθος των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός απάντησε και ισοφάρισε σε 11-11, ωστόσο η Θέτιδα ξέφυγε εκ νέου με 17-13. Η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση, καθώς πέρασαν μπροστά με 20-21. Η ισοφάριση σε 21-21 δεν είχε συνέχεια για τις γηπεδούχες, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το σετ στο 21-25, έπειτα από μπλοκ της Τερζόγλου.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς προβάδισμα πέντε πόντων (1-6), διαφορά που διατηρήθηκε μέχρι το 10-10, όταν η Θέτιδα κατάφερε να ισοφαρίσει. Με τα σερβίς της Βλαχάκη, οι γηπεδούχες απέκτησαν «αέρα» τριών πόντων (15-12) και στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους, κατακτώντας το σετ με 25-18 και μειώνοντας το σκορ, μετά από τελειωμένη επίθεση της Ματσαρόκη.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη. Το αρχικό προβάδισμα του Ολυμπιακού (5-7) μετατράπηκε σε 9-7 υπέρ της Θέτιδας, χάρη σε μπλοκ της Ματσαρόκη. Ωστόσο, δύο συνεχόμενα μπλοκ από Τερζόγλου και Κούμπουρα έδωσαν ξανά το προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» (10-11), οι οποίες ανέβασαν τη διαφορά στο 17-20. Η Πάλαγκ ισοφάρισε σε 20-20 για τη Θέτιδα, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε εκ νέου λύσεις στο φινάλε και ξέφυγε με 21-23, με το τελικό 21-25 να έρχεται από μπλοκ της Τερζόγλου.

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ανδρέου, Δουκάκη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 12-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 8-6, 16-13, 20-21, 21-25

3ο σετ: 3-8, 16-13, 21-15, 25-18

4ο σετ: 8-7, 13-16, 20-21, 21-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 54 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25) σε 108'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βλαχάκη 18 (16/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 8% άριστες), Σταυρινίδη 6 (3/9 επ., 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 7 (7/29 επ.), Ματσαρόκη 6 (4/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 19% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 52% υπ. - 10% άριστες), Γαροφαλάκη, Πάλαγκ 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 25 (23/56 επ., 2 μπλοκ), Τερζόγλου 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ), Καρκάθες 14 (13/37 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. - 23% άριστες), Κόνεο 3 (2/14 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 59% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Αμπντεραχίμ 7 (7/20 επ., 82% υπ. - 41% άριστες).