Leasing για ιδιώτες χωρίς προκαταβολή

Η ευέλικτη λύση για νέο αυτοκίνητο.

Η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση, χρειάζεται αρκετά χρήματα και μάλιστα προκαταβολικά αφού η υποχρέωση προκαταβολής συνεπάγεται ένα μεγάλο ποσό. Το leasing αλλάζει τα δεδομένα: αφού αντί να αγοράσεις, μπορείς να μισθώνεις αυτοκίνητο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με μια σταθερή μηνιαία συνδρομή χωρίς προκαταβολή.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, το leasing θεωρούνταν λύση αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Σήμερα όμως, όλο και περισσότεροι ιδιώτες το επιλέγουν γιατί προσφέρει την άνεση και την ασφάλεια ενός καινούριου ή σχεδόν καινούριου αυτοκινήτου, χωρίς την πίεση του υψηλού αρχικού κόστους.

Τι Σημαίνει Leasing Χωρίς Προκαταβολή

Η μεγαλύτερη ευκολία του leasing χωρίς προκαταβολή είναι ότι ξεκινάς χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις ένα μεγάλο ποσό μπροστά. Δεν υπάρχει το «εφάπαξ» που συναντάμε συνήθως στις αγορές αυτοκινήτων.

Αντίθετα, πληρώνεις μόνο τα προβλεπόμενα μηνιαία μισθώματα και έχεις αμέσως στη διάθεσή σου το όχημα που θες. Αυτό το κάνει ιδανικό για όσους δεν έχουν αποταμιεύσει κεφάλαιο, για όσους θέλουν άμεση λύση ή απλώς προτιμούν να διατηρήσουν ρευστότητα για άλλες ανάγκες.

Ποια Είναι τα Οφέλη για Ιδιώτες

Το leasing χωρίς προκαταβολή απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που θέλουν προβλεψιμότητα και σιγουριά.

Χωρίς αρχικό βάρος: Δεν χρειάζεται να δώσεις χιλιάδες ευρώ για προκαταβολή.



Προβλέψιμο κόστος: Κάθε μήνα πληρώνεις το ίδιο ποσό, χωρίς εκπλήξεις.



Πακέτο όλα σε ένα: Ασφάλιση, service, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Χωρίς άγχος για μεταπώληση: Όταν τελειώσει η σύμβαση, απλώς επιστρέφεις ή αλλάζεις αυτοκίνητο.



Ανανέωση κάθε λίγα χρόνια: Οδηγείς πάντα ένα μοντέρνο, ασφαλές και καλά εξοπλισμένο αυτοκίνητο χωρίς να ξοδεύεις μια περιουσία.



Συχνές Ερωτήσεις για το Leasing Χωρίς Προκαταβολή

Χρειάζομαι πιστωτικό έλεγχο;

Όπως και σε κάθε οικονομική συμφωνία, στο leasing γίνεται ένας βασικός πιστωτικός έλεγχος. Σε αντίθεση με την αγορά αυτοκινήτου, δεν έχεις μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία, απλά μια τυπική αξιολόγηση, που επιτρέπει στην εταιρεία να βεβαιωθεί ότι μπορείς να καλύπτεις τη μηνιαία συνδρομή. Δεν έχει την αυστηρότητα που θα συναντούσες σε μια τράπεζα για δάνειο και ολοκληρώνεται γρήγορα και με διαφάνεια.

Τι γίνεται στο τέλος του συμβολαίου;

Όταν φτάσει η λήξη της μίσθωσης, έχεις τρεις επιλογές: να ανανεώσεις το leasing για μεγαλύτερο διάστημα, να αλλάξεις αυτοκίνητο και να επιλέξεις ένα διαφορετικό μοντέλο, να αγοράσεις το αυτοκίνητο ή να το επιστρέψεις και να κλείσεις απλώς τη σύμβαση. Συνήθως στο leasing δεν υπάρχει δέσμευση ότι πρέπει να αγοράσεις το αυτοκίνητο ή να συνεχίσεις, η απόφαση είναι εξ ολοκλήρου δική σου.

Μπορώ να αγοράσω το αυτοκίνητο στο τέλος;

Στο λειτουργικό leasing έχεις την ελευθερία να αποκτήσεις το όχημα στο τέλος του συμβολαίου. Αυτό είναι μια έξυπνη επιλογή αν θέλεις να το κρατήσεις για περισσότερα χρόνια, αφού μέχρι τότε το αυτοκίνητο έχει ήδη χάσει μεγάλο μέρος της αρχικής του αξίας. Έτσι μπορείς να το αγοράσεις σε καλύτερη τιμή και να συνεχίσεις να το οδηγείς χωρίς να μπεις στη διαδικασία αναζήτησης νέου οχήματος.

Κι αν αλλάξω γνώμη;

Η καθημερινότητα αλλάζει και μαζί της μπορεί να αλλάξουν και οι ανάγκες σου. Αν για οποιονδήποτε λόγο θελήσεις να διακόψεις το συμβόλαιο νωρίτερα, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι πρόωρης διακοπής. Ωστόσο, όταν έχεις επιλέξι από την αρχή μια ευέλικτη εταιρεία όπως το instacar έχεις εξασφαλίσει απόλυτη ελευθερία.

Στο instacar, μπορείς να αλλάξεις το μισθωμένο όχημα σου όποτε θες χωρίς περιορισμό ή επιπλέον κόστος, ενώ μπορείς όποτε θες να διακόψεις το συμβόλαιό σου χωρίς να επωμιστείς το βάρος μιας υπέρογκης ρήτρας.

instacar: Leasing για Ιδιώτες χωρίς Προκαταβολή, Απλά και με Διαφάνεια

Με το instacar, το leasing αυτοκινήτου για ιδιώτες γίνεται πραγματικά εύκολο. Ξεκινάς χωρίς προκαταβολή, μόνο με ένα μικρό ποσό εκκίνησης, και οδηγείς το αυτοκίνητο που θέλεις άμεσα.

Η διαδικασία είναι 100% online, απλή και γρήγορη. Επιλέγεις το μοντέλο που σου ταιριάζει, το πακέτο συνδρομής που σε βολεύει και ξεκινάς χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες ή περίπλοκη γραφειοκρατία.