Κούριερ για Τσιτσιπά: «Δεν έχει καταλάβει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»

Σκληρή κριτική στον Στέφανο Τσιτσιπά άσκησε ο Τζίμι Κούριερ, κάτοχος τεσσάρων major τίτλων.

«Για πολύ καιρό, οι αδυναμίες στο παιχνίδι του παραμένουν», σχολίασε κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στη Μαδρίτη. «Το slice backhand του είναι ανεπαρκές. Η επιστροφή με το backhand είναι επίσης ανεπαρκής. Η αδυναμία του σε άλλες επιφάνειες να καταλάβει ότι πρέπει να στέκεται πιο πίσω για να υποδέχεται το δεύτερο σερβίς ώστε να μπορεί να χτυπά περισσότερα forehand, είναι αποτυχία. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει και ότι χρειάζεται να συνεχίσει να βελτιώνει πράγματα που, από τη δική μου οπτική, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να βελτιωθούν».

Ο Στέφανος, πάντως, συνεχίζει την πορεία του στο Madrid Open και θα παίξει αύριο (27/4) με τον Ισπανό Ντάνι Μέριδα. Σήμερα, περίπου στις 15.30, θα κάνει πρεμιέρα στο διπλό, με παρτενέρ τον Λουτσιάνο Νταρντέρι και αντιπάλους τους Μαρσέλο Μέλο/Σάσα Ζβέρεφ.