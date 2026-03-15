Πρώτος τελικός στο Indian Wells για Σίνερ (vid)

Την έκτη σερί νίκη του επί του Σάσα Ζβέρεφ πέτυχε ο Γιάνικ Σίνερ και θα διεκδικήσει την Κυριακή (15/3) τον τίτλο στο Indian Wells.

Απόλυτος κυρίαρχος ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο του 28χρονου Γερμανού (Νο.4) με 6-2, 6-4 σε 83 λεπτά και πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό του BNP Paribas Open, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο 24χρονος Ιταλός έχει πλέον φτάσει στους τελικούς όλων των Masters και Grand Slam σε σκληρή επιφάνεια και φιλοδοξεί τώρα να κατακτήσει τον 25ο τίτλο της καριέρας του. Είναι ο 34ος τελικός της καριέρας του (10ος σε Masters) και ο πρώτος για τη φετινή σεζόν.

Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και θα δούμε τη 17η μονομαχία του Σίνερ με τον Αλκαράθ, που έχει κερδίσει επτά από τις τελευταίες εννιά αναμετρήσεις τους.

Ο Ισπανός, μάλιστα, είναι αήττητος τη φετινή σεζόν, έχοντας 16 νίκες σε ισάριθμα ματς και δύο τίτλους (Μελβούρνη, Ντόχα).