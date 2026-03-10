Έβρισε τους φιλάθλους η Αντρέεβα (vid)

Έχασε τον έλεγχο η Μίρα Αντρέεβα μετά την ήττα της από την Κατερίνα Σινιάκοβα στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Την ώρα που 18χρονη Ρωσίδα (Νο.8) αποχωρούσε από το γήπεδο, στράφηκε προς την εξέδρα και άρχισε τα... γαλλικά. "F@@k you all, f@@k you all", φάνηκε ξεκάθαρα να λέει!

Είχε, πάντως, νεύρα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τσέχα... Έσπασε ρακέτες, τα έβαλε με το box της και γενικά έχασε την ψυχραιμία της, για να γνωρίσει τελικά την οδυνηρή ήττα με 4-6, 7-6(5), 6-3, που της έκοψε τον δρόμο προς υπεράσπιση του περσινού τίτλου της.

Η νεαρή τενίστρια απέτυχε να υπερασπιστεί τον τίτλο της και στο Ντουμπάι και αυτά τα απανωτά «χαστούκια» μάλλον την έχουν κάνει να μην σκέφτεται πολύ καθαρά...

Η ίδια είπε στη συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι περήφανη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα πράγματα. «Έβγαινε απλά η οργή, ήταν πολλά τα συναισθήματα», ανέφερε.