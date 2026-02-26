Αλιασίμ-Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Ντουμπάι (vids)

Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Ντανίλ Μεντβέντεφ θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό του Dubai Tennis Championships.

Ο φορμαρισμένος Καναδός ξεπέρασε το εμπόδιο του Γίρι Λεχέτσκα με 6-3, 7-6(2) και προκρίθηκε στον τρίτο διαδοχικό ημιτελικό του sto tour. Αφού κατέκτησε τον τίτλο στο Μονπελιέ και έφτασε μέχρι τον τελικό στο Ρότερνταμ, o Φίλιξ έχει πλέον ρεκόρ 11-1 αυτόν τον μήνα και απέχει μόλις δύο νίκες από το να... ρεφάρει για την περσινή του ήττα στον τελικό του Ντουμπάι από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο επικεφαλής του ταμπλό δεν έχει χάσει ούτε σετ σε τρεις αγώνες αυτή την εβδομάδα και απέναντι στον Λεχέτσκα έσωσε και τα δύο μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε.

Στον ημιτελικό της Παρασκευής, ο Αλιασίμ θα αναμετρηθεί με το Νο 3 του ταμπλό και πρωταθλητή του 2023 Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος προηγείται με 7-2 στο head to head.

Ο Μεντβέντεφ άνοιξε το πρόγραμμα των προημιτελικών της Πέμπτης με μια επιβλητική νίκη 6-2, 6-1 επί του Τζένσον Μπρούκσμπι, εξασφαλίζοντας την τρίτη του συμμετοχή σε ημιτελικό στο Ντουμπάι στις τελευταίες τέσσερις παρουσίες του στο τουρνουά.

Ο πρώην Νο 1 τενίστας στον κόσμο ξεκίνησε το 2026 με κατάκτηση του τίτλου στο Brisbane International και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις 345 βαθμούς πίσω από τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και το Νο.10 στο live ranking.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρούμπλεφ-Ριντερκνές και Μένσικ-Γκρίκσπορ.

Felix's fine form continues 🔥@felixtennis puts in a clinical display vs Lehecka to reach back-to-back semi-finals in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/dmduykrjyn — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2026