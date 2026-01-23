Πέρασε το πρώτο τεστ η Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα διεύρυνε το μεγάλο σερί της σε κερδισμένα τάι μπρέικ σε Grand Slams και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Australian Open!

Τα εύκολα δύσκολα έκανε στο δεύτερο σετ η δύο φορές νικήτρια της διοργάνωσης, όμως βρήκε τον δρόμο και επικράτησε τελικά της μαχητικής Αναστάσια Ποταπόβα με 7-6(4), 7-6(7), κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τον πέμπτο major τίτλο της.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο προηγήθηκε με 4-0 στο δεύτερο σετ, όμως η αντίπαλός της έκανε την αντεπίθεσή της και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Αυστριακή (πλέον) είχε τέσσερα σετ πόιντ. Τα τρία τα έχασε στο σερβίς της Αρίνα, όμως όταν η ίδια σέρβιρε για την ισοφάριση στο 5-6, υπέπεσε σε διπλό λάθος και κράτησε «ζωντανή» τη Σαμπαλένκα.

Αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται όταν έχεις απέναντί σου μια παίκτρια σαν τη Σαμπαλένκα, που βγήκε από το αδιέξοδο και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα στο πρώτο της ματς πόιντ! Έχει τώρα 19 σερί κερδισμένα τάι μπρέικ σε majors και αυτό σίγουρα δείχνει πολλά για τη νοοτροπία της...

Η 27χρονη Λευκορωσίδα είναι αήττητη τη φετινή σεζόν και θα παίξει στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης για έκτη σερί χρονιά. Έχει περάσει τουλάχιστον στη φάση των «16» στα 13 τελευταία σλαμ της!

Τώρα, πάντως, θα έχει επικίνδυνη αποστολή κόντρα σε μια από της καλύτερες τενίστριες της νέας γενιάς. Ο λόγος για τη 19χρονη Βικτόρια Εμπόκο, που έχασε προβάδισμα με 5-3 και τρία ματς πόιντ στο δεύτερο σετ απέναντι στην Κλάρα Τάουσον, αλλά τα άφησε όλα πίσω της και πήρε τη νίκη με 7-6(5), 5-7, 6-3. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα της που περνάει σε τέταρτο γύρο Grand Slam και το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχονται τα καλύτερα για τη νεαρή Καναδή!