Νέο πλήγμα για το Hellenic Championship: Έξω και ο Χατσάνοφ

Ο Καρέν Χατσάνοφ είναι η νέα σημερινή απώλεια για το Hellenic Championship!

Μετά τους Στέφανο Τσιτσιπά και Γίρι Λεχέτσκα, τη συμμετοχή του από το 250άρι της Αθήνας απέσυρε και ο 29χρονος Ρώσος, Νο.14 στον κόσμο.

Ήταν, μάλιστα, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης με βάση το ranking, πίσω μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όλα αυτά, λίγη ώρα πριν την κλήρωση της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens στις 19.00.

Τη θέση του Χατσάνοφ στο ταμπλό παίρνει ο Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, ενώ οι πρώτοι τέσσερις του ταμπλό είναι για την ώρα οι Τζόκοβιτς, Νταρντέρι, Νακασίμα και Μιλέρ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/11).