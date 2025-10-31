Ούτε ο Λεχέτσκα στην Αθήνα!

Και ο Γίρι Λεχέτσκα απέσυρε τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship!

Mετά τους Ζοάο Φονσέκα και Γιάκουμπ Μένσικ, ένα ακόμα μεγάλο όνομα του παγκοσμίου τένις δεν θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το 250άρι της ATP.

Ο 23χρονος Τσέχος, Νο.18 στον κόσμο, που θα ήταν στο Νο.3 του ταμπλό, αποφάσισε να μην αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά για τη φετινή σεζόν και να αφοσιωθεί στην τελική φάση του Davis Cup, όπως έκανε και ο Μένσικ. Στη θέση του στο κυρίως ταμπλό παίρνει ο Βρετανός Τζέικομπ Φέρνλι.

Στη λίστα συμμετοχής, πάντως, παραμένoυν ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Καρέν Χατσάνοφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον τελευταίο, ωστόσο, να θεωρείται αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Wild card για τη διοργάνωση, θυμίζουμε, έχουν πάρει οι Σταν Βαβρίνκα και Στέφανος Σακελλαρίδης, δύο ακόμα παίκτες που αποτελούν «μαγνήτη» για το ελληνικό κοινό.

Αύριο (1/11) ξεκινούν τα προκριματικά του τουρνουά, ενώ οι πρώτοι αγώνες του κυρίως ταμπλό θα γίνουν την Κυριακή (2/11).

Το event, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center, ολοκληρώνεται το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με τους τελικούς σε μονό και διπλό.