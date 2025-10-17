Το πρόγραμμα του Hellenic Championship

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις, όπως οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Σταν Βαβρίνκα, Καρέν Χατσάνοφ και ο Γίρι Λεχέτσκα, σε ένα επταήμερο γεμάτο δράση, πάθος και ιστορία στο κέντρο της Αθήνας.
Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο YouTube, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (22/10), προγραμματίστηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Έναρξη των προκριματικών (Qualifying Singles R1)
Πρώτος αγώνας στις 10:00
- Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Τελικοί προκριματικών και πρεμιέρα του κυρίως ταμπλό σε μονά & διπλά
Πρώτος αγώνας στις 12:00
- Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Νοεμβρίου
1ος γύρος Κυρίως Ταμπλό (R1)
Έναρξη στις 14:00
- Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
2ος γύρος (R2) στα μονά και συνέχεια στα διπλά
Πρώτος αγώνας στις 14:00
- Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
Προημιτελικοί (QF)
Έναρξη στις 14:00
- Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
Ημιτελικοί (SF)
Πρώτος αγώνας στις 17:00 – δεύτερος όχι πριν τις 19:00
- Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Τελικός Διπλών στις 13:30
Τελικός Μονών – όχι πριν τις 17:00