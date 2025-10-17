MENU
Το πρόγραμμα του Hellenic Championship

Η αντίστροφη μέτρηση για το Hellenic Championship ATP 250, το μεγαλύτερο τουρνουά στην ιστορία του ελληνικού τένις και θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOM CENTER Athens (ΟΑΚΑ), ξεκίνησε!

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις, όπως οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Σταν Βαβρίνκα, Καρέν Χατσάνοφ και ο Γίρι Λεχέτσκα, σε ένα επταήμερο γεμάτο δράση, πάθος και ιστορία στο κέντρο της Αθήνας.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο YouTube, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (22/10), προγραμματίστηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Σάββατο 1 Νοεμβρίου
    Έναρξη των προκριματικών (Qualifying Singles R1)
    Πρώτος αγώνας στις 10:00
  • Κυριακή 2 Νοεμβρίου
    Τελικοί προκριματικών και πρεμιέρα του κυρίως ταμπλό σε μονά & διπλά
    Πρώτος αγώνας στις 12:00
  • Δευτέρα 3 & Τρίτη 4 Νοεμβρίου
    1ος γύρος Κυρίως Ταμπλό (R1)
    Έναρξη στις 14:00
  • Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
    2ος γύρος (R2) στα μονά και συνέχεια στα διπλά
    Πρώτος αγώνας στις 14:00
  • Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
    Προημιτελικοί (QF)
    Έναρξη στις 14:00
  • Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
    Ημιτελικοί (SF)
    Πρώτος αγώνας στις 17:00 – δεύτερος όχι πριν τις 19:00
  • Σάββατο 8 Νοεμβρίου
    Τελικός Διπλών στις 13:30
    Τελικός Μονών – όχι πριν τις 17:00 
