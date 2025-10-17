Το πρόγραμμα του Hellenic Championship

Η αντίστροφη μέτρηση για το Hellenic Championship ATP 250, το μεγαλύτερο τουρνουά στην ιστορία του ελληνικού τένις και θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOM CENTER Athens (ΟΑΚΑ), ξεκίνησε!

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις, όπως οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανος Τσιτσιπάς, Σταν Βαβρίνκα, Καρέν Χατσάνοφ και ο Γίρι Λεχέτσκα, σε ένα επταήμερο γεμάτο δράση, πάθος και ιστορία στο κέντρο της Αθήνας.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο YouTube, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (22/10), προγραμματίστηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: