Πρώτος τελικός σε 1000άρι για Σέλτον (vid)

Τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του θα διεκδικήσει απόψε στο Τορόντο ο Μπεν Σέλτον.

Ο 22χρονος τενίστας, Νο.7 στον κόσμο, πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ (Νο.4) επικρατώντας με 6-4, 6-3 και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Masters. Αν, μάλιστα, καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, θα ανεβεί στο Νο.6 του κόσμου, σημειώνοντας career high!

«Έχω δει τόσες πολλές μεγάλες βελτιώσεις στο παιχνίδι μου αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό είμαι πιο χαρούμενος, για το πώς εκτελώ, πόσο λίγο διστάζω, πώς επιστρέφω», είπε ο νεαρός Αμερικανός μετά τη σπουδαία πρόκριση. «Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία μπορώ να είμαι περήφανος και το να νικήσω διαδοχικά δύο παίκτες από την πρώτη δεκάδα (Ντε Μινόρ, Φριτζ) είναι τεράστιο για μένα».

Ο Σέλτον θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ (Νο.16), που άφησε εκτός με 6-3, 4-6, 7-6(4) τον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), μετά από συναρπαστική μάχη διάρκειας τριών ωρών.

Ο 28χρονος Γερμανός, πάντως, θα μπορούσε να καθαρίσει την πρόκριση στο 5-6 του τρίτου σετ, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το ματς πόιντ του στο σερβίς του 29χρονου Ρώσου.

Ο Χατσάνοφ θα παίξει στον δεύτερο Masters τελικό του μετά το Παρίσι το 2018 και θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2! O αγώνας θα αρχίσει στις 02.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/8).