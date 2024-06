Πρωταθλητής στο Χάλε ο Σίνερ (vids)

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο 22χρονος Ιταλός, σταμάτησε με 7-6(8), 7-6(2) τον καλό του φίλο Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.9) και μετράει τώρα 14 τρόπαια στην καριέρα του (14-4 το ρεκόρ του σε τελικούς).

Είναι, μάλιστα, ο όγδοος τενίστας στην ιστορία (μετά τους Κόνορς, Μποργκ, Βιλάντερ, Έντμπεργκ, Σάμπρας, Τζόκοβιτς, Μάρεϊ) που καταφέρνει να κερδίσει το πρώτο του τουρνουά ως Νο.1 του κόσμου!

Ο νεαρός τενίστας έχει κατακτήσει φέτος τέσσερις τίτλους με 4/4 σε τελικούς (Australian Open, Ρότερνταμ, Μαϊάμι, Χάλε) και πλέον έχει κερδίσει τουρνουά σε όλες τις επιφάνειες. Συγκεκριμένα, έχει 12 τίτλους σε σκληρές επιφάνειες, έναν σε χώμα και έναν σε χορτάρι.

Ο Χούρκατς, από την άλλη, που έφτασε στον τελικό χωρίς απώλεια σετ, δεν κατάφερε να φύγει νικητής από το Χάλε για δεύτερη φορά, όμως αύριο θα ανεβεί στο Νο.7 του κόσμου που είναι και career high.

Και οι δύο παίκτες απέδειξαν ότι είναι πολύ καλοί (και) στο χορτάρι και σίγουρα θα πάνε στο Wimbledon με υψηλές φιλοδοξίες. Ο Χούρκατς, άλλωστε, έχει παίξει και μια φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης (το 2021).

