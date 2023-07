Mεγάλη ανατροπή και δεύτερος σερί τελικός στο Λονδίνο για Ζαμπέρ! (vids)

Η 28χρονη Τυνήσια (Νο.6) λύγισε με 6-7(5), 6-4, 6-3 τη Νο.2 τενίστρια στον κόσμο και θα αναμετρηθεί με τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα για το τρόπαιο του Wimbledon, ελπίζοντας ότι η τρίτη φορά της σε τελικό Grand Slam θα είναι και η... τυχερή!

Η Ζαμπέρ ήταν η καλύτερη παίκτρια σε όλο τον αγώνα, όμως έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ και βρέθηκε πίσω με 2-4 στο δεύτερο! Όπως, ωστόσο, έγινε και στο Παρίσι στον ημιτελικό κόντρα στην Καρολίνα Μούχοβα, η Σαμπαλένκα... έχασε το δρόμο.

Και αυτό συνέβη, διότι η Νο.6 τενίστρια στον κόσμο είχε απαντήσεις στα βαριά χτυπήματα της Λευκορωσίδας, έβγαλε μεγάλες άμυνες και οι επιστροφές της απλά... δεν παίζονταν! Κλειδί, φυσικά, ήταν και το σερβίς της, που της έδωσε πολλές λύσεις όταν έκανε την αντεπίθεσή της.

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, ήταν φυσικό να πιεστεί μετά την απώλεια του δεύτερου σετ, ρίσκαρε για να λυγίσει την περσινή φιναλίστ και, τελικά, μετά τα τέσσερα σερί χαμένα γκέιμ στο δεύτερο σετ, δέχτηκε το μπρέικ στο έκτο γκέιμ του τρίτου.

Και αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα, καθώς εκτός των άλλων το Centre Court είχε πάρει φωτιά και έσπρωχνε ακόμα περισσότερο τη Ζαμπέρ προς τη νίκη! «Ευχαριστώ τον κόσμο που με κράτησε στο ματς, ευχαριστώ που φωνάζατε μέχρι το τέλος και πιστέψατε σε μένα», είπε η ίδια στην on court συνέντευξή της.

Πέρα από το περσινό Wimbledon (έχασε από την Έλενα Ριμπάκινα), η Ονς έπαιξε και στον τελικό του US Open την ίδια χρονιά, αλλά έπεσε στην ασταμάτητη Ίγκα Σβιόντεκ. Ήταν δύο οδυνηρές ήττες στα σημαντικότερα ματς της καριέρας της, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της να κατακτήσει τον τίτλο.

Βγήκε, άλλωστε, αλώβητη από το ταμπλό του... θανάτου στο Λονδίνο, καθώς απέκλεισε στον δρόμο της Μπιάνκα Αντρέσκου, Πέτρα Κβίτοβα, Έλενα Ριμπάκινα και τώρα τη Σαμπαλένκα, δηλαδή τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam, οι τρεις από τις οποίες είναι στο Top 10!

To head to head με τη Βοντρούσοβα είναι 2-2, με την Τσέχα να μετράει δύο σερί νίκες, τις οποίες πέτυχε φέτος στο Australian Open και στο Indian Wells.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ήττα της Σαμπαλένκα... χαμογελάει η Ίγκα Σβιόντεκ, που θα παραμείνει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Λευκορωσίδα, πάντως, σίγουρα θα θυμήθηκε σήμερα τον αγώνα της με την Μούχοβα στο Roland Garros, αφού είχε προβάδισμα με 2-5 στο τρίτο σετ και έχασε πέντε γκέιμ στη σειρά...

Παραμένει, πάντως, η καλύτερη παίκτρια φέτος σε Grand Slams (και όχι μόνο), μετρώντας έναν τίτλο (Μελβούρνη) και δύο ημιτελικούς (Παρίσι, Λονδίνο).

Ο τελικός θα γίνει, όπως είπαμε, το Σάββατο και θα αρχίσει στις 16.00, ενώ μια μέρα μετά θα γίνει η αναμέτρηση των ανδρών και το ζευγάρι θα προκύψει από τα ματς Αλκαράθ-Μεντβέντεφ και Σίνερ-Τζόκοβιτς.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳 @Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌 #Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y

Outrageous Ons 🔥



This stunning forehand winner from @Ons_Jabeur is today's Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/9t82Z4A02h