Ζαμπέρ-Σαμπαλένκα για μια θέση στον τελικό! (vids)

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο άφησε εκτός τετράδας Wimbledon με 6-2, 6-4 την 28χρονη Αμερικανίδα σε 87 λεπτά και βρίσκεται μια νίκη μακριά από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εκπληκτική η 25χρονη Λευκορωσίδα, χτυπάει την μπάλα με απίστευτη ένταση και φαντάζει ως μεγάλο φαβορί για κατάκτηση του τίτλου. «Από τότε που ήμουν μικρή ονειρευόμουν τον τίτλο στο Wimbledon», είπε στην on court συνέντευξή της. «Είναι κάτι ξεχωριστό, το Wimbledon είναι απλά διαφορετικό».

Στα πρώτα της επαγγελματική χρόνια είχε... ταλαιπωρηθεί αρκετά στα Grand Slams, αλλά από το Wimbledon 2021 έχει παίξει σε έξι ημιτελικούς, ενώ κατέκτησε τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη τον πρώτο πολύ μεγάλο τίτλο της.

Έχει φέτος ρεκόρ 17-1 σε majors, έχοντας ηττηθεί μόνο από την Καρολίνα Μούχοβα στο Παρίσι, και θα προσπαθήσει να το διευρύνει κόντρα στην Ζαμπέρ (Νο.6), που απέκλεισε στα τρία σετ την περσινή νικήτρια Ριμπάκινα (Νο.3)!

Η 28χρονη Τυνήσια επικράτησε με 6-7(5), 6-4, 6-1 και πήρε ρεβάνς για την περσινή της ήττα στον τελικό περνώντας στον τρίτο major ημιτελικό της, μέσα σε αποθέωση από το βρετανικό κοινό που τη στηρίζει με... χίλια! Είναι η τρίτη πρωταθλήτρια Grand Slam που αποκλείει στη φετινή διοργάνωση, αφού είχε αφήσει εκτός και Μπιάνκα Αντρέεσκου, Πέτρα Κβίτοβα!

«Είμαι πολύ χαρούμενη με την εμφάνισή μου», είπε η Ζαμπέρ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. «Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω αυτό το ματς με το περσινό!».

Στο head to head η Σαμπαλένκα προηγείται της Τυνήσιας με 3-1, έχοντας επικρατήσει και στα προημιτελικά του Wimbledon 2021.

Welcome back to the semi-finals, @SabalenkaA 👏 The No.2 seed powerfully gets past Madison Keys in straight sets, 6-2, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/tPuQdJzmoc

"I just kept going"@Ons_Jabeur talks about how she recovered from a set down to beat the defending champion#Wimbledon pic.twitter.com/zCsqacanSE