Με Τεντόγλου και Καραλή το μίτινγκ στη Λεμεσό

Στις 29 Μαΐου η Λεμεσός φιλοξενεί για ακόμη μία χρονιά το σημαντικότερο διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση, που ανήκει στην κατηγορία bronze του World Athletics Continental Tour, αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με συμμετοχές από 34 χώρες.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στους δύο Έλληνες πρωταγωνιστές, τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος και τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ. Ο Τεντόγλου, δις χρυσός Ολυμπιονίκης, και ο Καραλής, που εντυπωσίασε στον κλειστό στίβο με άλμα στα 6.17μ κατακτώντας τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, αποτελούν τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης. Σημαντική παρουσία θα έχει και ο Κύπριος Μίλαν Τραΐκοβιτς.

Ο Καραλής θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις νωρίτερα, στις 16 Μαΐου, στο Diamond League της Σαγκάης, όπου θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον κορυφαίο άλτη του κόσμου, Άρμαντ Ντουπλάντις. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το μίτινγκ της Λεμεσού.

Από την πλευρά του, ο Τεντόγλου επιλέγει να ανοίξει τη σεζόν εντός Ελλάδας, συμμετέχοντας στα Βεργώτεια στην Κεφαλονιά στις 16 Μαΐου. Έπειτα θα αγωνιστεί στη Σιαμέν της Κίνας στο πλαίσιο του Diamond League (23/5), όπου θα αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους όπως ο Ματία Φουρλάνι, πριν δώσει το «παρών» και στη Λεμεσό.

Η συμμετοχή τους στο κυπριακό μίτινγκ αποτελεί μέρος της προετοιμασίας τους για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού, με κορυφαίο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ τον Αύγουστο.