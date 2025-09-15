Τα «συγχαρητήρια» των Γιάννη Βρούτση και Γιώργου Μαυρωτά στον ασημένιο «Μανόλο» του Τόκιο

Ο αναπληρωτής Yπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Ακόμα μια φορά στις κορυφές του κόσμου, με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου! Τα λόγια, τα μπράβο,τα συγχαρητήρια είναι λίγα για όσα προσφέρει στην Ελλάδα μας ο Εμμανουήλ Καραλής. Σ' ευχαριστούμε, Μανόλο».
Από τη μεριάς του, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, σημείωσε: «Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάνοντας μόνο από τον "εξωγήινο" φίλο του Ντουπλάντις που έκανε (πάλι) παγκόσμιο ρεκόρ. Η σταθερότητα του Καραλή σε μεγάλες διοργανώσεις δείχνει το μεγαλείο του, τίποτε στον αθλητισμό δεν είναι τυχαίο...»
