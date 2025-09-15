Τα «συγχαρητήρια» των Γιάννη Βρούτση και Γιώργου Μαυρωτά στον ασημένιο «Μανόλο» του Τόκιο

Με αναρτήσεις στο «X», η πολιτική ηγεσία του ελληνικού αθλητισμού συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Ο αναπληρωτής Yπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Ακόμα μια φορά στις κορυφές του κόσμου, με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου! Τα λόγια, τα μπράβο,τα συγχαρητήρια είναι λίγα για όσα προσφέρει στην Ελλάδα μας ο Εμμανουήλ Καραλής. Σ' ευχαριστούμε, Μανόλο».

Από τη μεριάς του, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, σημείωσε: «Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάνοντας μόνο από τον "εξωγήινο" φίλο του Ντουπλάντις που έκανε (πάλι) παγκόσμιο ρεκόρ. Η σταθερότητα του Καραλή σε μεγάλες διοργανώσεις δείχνει το μεγαλείο του, τίποτε στον αθλητισμό δεν είναι τυχαίο...»

Ακόμα μια συγκλονιστική εμφάνιση @FlyManoloFly

Ακόμα μια φορά στις κορυφές του κόσμου, με το 🥈στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου!

Τα λόγια, τα μπράβο,τα συγχαρητήρια είναι λίγα για όσα προσφέρει στην Ελλάδα μας ο Εμμανουήλ Καραλής🇬🇷

Σ' ευχαριστούμε, Μανόλο🙏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/PZvX1Lty7R — Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) September 15, 2025