«Ασημένιος» στο Τόκιο ο τρομερός Καραλής! (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο, μετά από έναν επικό αγώνα στον τελικό του επί κοντώ!

Ο Εμμανουήλ Καραλής... έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τις ελπίδες της ελληνικής αποστολής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο!

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.

Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο του άλμα ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Ο Μανόλο δεν σταμάτησε, όμως εκεί! Κυνήγησε το χρυσό μετάλλιο, τη νίκη απέναντι στον τεράστιο Μόντο Ντουπλάντις. Είχε ένα υπέροχο άλμα στα 6.10, ένα καταπληκτικό στα 6.15, αλλά και τα δύο χάθηκαν στις λεπτομέρειες.

Ο Σουηδός αντεδρασε στην πίεση πέρασε και τα δύο ύψη και ώθησε τον Καραλή στα 6.20, σε έναν ιστορικό αγώνα. Τα 6.20 ήταν τεράστια υπέρβαση για τον ψυχωμένο Έλληνα των 6.08 (ατομικό ρεκόρ). Το πάλεψε, όμως, με ένα θαραλλέο άλμα, το έριξε και παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχτηκε δίκαια για τρίτη φορά ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός, βέβαια, δεν σταμάτησε εκεί, έβαλε τον πήχη στα 6.30, πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, και μπορεί και έσπασε το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ!

Η εξέλιξη του τελικού

Ο Καραλής και ο Ρενό Λαβιλενί ήταν οι μοναδικοί που δεν δοκίμασαν στα 5.55, ύψος που αποκλείστηκε με τρεις αποτυχημένες ο φανερά εκτος φόρμας, Τούρκος Έρσουν Σάσμα με φετινό 5.92.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στα 5.75 και πέρασε πάρα πολύ ψηλά και καθαρά και σίγουρα πήρε μια πολύ μεγάλη ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια του τελικού, καθώς πάντα το πρώτο άλμα κρύβει παγίδες, ύστερα από αναμονή αρκετών λεπτών μετά την προθέρμανση. Μάλιστα, αισθάνθηκε τόσο καλά το άλμα του, ώστε επέλεξε να αφήσει τα 5.85 και να μπει στα 5.90, δείχνοντας ότι στόχευε ξεκάθαρα πολύ-πολύ πιο ψηλά.

Στα 5.75, ύψος που άφησε ο Ντουπλάντις, είχαμε άλλη μία απώλεια, τον πρωτοεμφανιζόμενο σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Γάλλο Ετάν Κορμόν, ο οποίος έμεινε 11ος με 5.55.

Ο πήχης στη συνέχεια ανέβηκε στα 5.85. Καραλής και Λαβιλενί δεν μπήκαν σε αυτό το ύψος, ακολουθώντας την ίδια τακτική. Οι αθλητές που ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους ήταν ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (10ος) και ο 20χρονος Καταριανός Σαϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (9ος), οι οποίοι έκλεισαν τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 5.75.

Στα 5.90 ο τελικός άρχισε να μπαίνει πια σε τροχιά διεκδίκησης μεταλλίων, αλλά για τον Καραλή… κανένα πρόβλημα. Μπήκε πρώτος στο διάδρομο για να δοκιμάσει (σύμφωνα και με την αρχική σειρά) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Με την πρώτη πήδηξαν πάνω από το 5.90 και οι Κέρτις Μάρσαλ, Τιμπό Κολέ, Μένο Φλόον και Σόντρε Γκούτορμσεν, τραβώντας και τους Λαβιλενί και Κέντρικς, που απέτυχαν με την πρώτη, στα 5.95. Ο Ντουπλάντις είχε αφήσει το ύψος.

Με την παραπάνω εξέλιξη, ο πήχης ανέβηκε πολύ γρήγορα στα 5.95 με τον Καραλή να δοκιμάζει πρώτος, αλλά αυτή τη φορά το άλμα του δεν ήταν καλό. Κανείς, πλην του Ντουπλάντις, δεν πέρασε με την πρώτη και δόθηκε παράταση στην αγωνία.

Περιέργως, και το δεύτερο άλμα του Καραλή ήταν αποτυχημένο, ενώ λίγο αργότερα σην προσπάθειά του να μείνει στον αγώνα ο Σαμ Κέντρικς πέρασε και ανέβηκε δεύτερος. Λίγο αργότερα πέρασε και ο Μάρσαλ ρίχοντας τον Έλληνα στην τέταρτη θέση. Άμεσα ο Φλόον και ο Γκούτορμσεν άφησαν τις δύο προσπάθειες που τους απέμεναν για τα 6.00, ενώ ο Κολέ, που είχε καθαρή κάρτα, απέτυχε και δεύτερη φορά. Δύο αποτυχημένα είχε και ο 39χρονος Λαβιλενί, ο οποίος, έτσι, κατατάχθηκε 8ος με 5.75.

Ο Κολέ επέλεξε κι αυτός να αφήσει τη μία τελευταία προσπάθεια για τα 6.00 και ο μόνο ο Μανόλο πήρε το ρίσκο να δοκιμάσει για τρίτη φορά. Αν το έρχινε, ο αγώνας του θα τελείωνε εκεί. Αν τα περνούσε, θα ανέβαινε στα 6.00 με τρία άλματα διαθέσιμα. Την ύστατη στιγμή, ο πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο βρήκε τον εαυτό του και πέρασε πολύ-πολύ ψηλά (αν και ακούμπησε ανεπαίσθητα τον πήχη με το γόνατο στο κατέβασμα) για να ανεβεί στο επόμενο ύψος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά από την 4η θέση.

Παρ’ ότι ο Καραλής ήταν ο πρώτος που επιχειρούσε άλματα και μετά την ψυχοφθόρα διαδικασία στα 5.95, έκανε ένα υπέροχο επιτυχημένο άλμα στα 6.00, το 12o πάνω από αυτό το φράγμα φέτος, και το τρένο μπήκε ξανά στις ράγες. Τα 6.00 πέρασε μόνο ο Μόντο Ντουπλάντις, ρίχοντας τον Έλληνα δεύτερο. Έτσι, το χάλκινο κατέληξε στον Αυστραλό Μάρσαλ με 5.95, τέταρτος ήταν ο Αμερικανό Κεντρικς, επίσης με 5.95, πέμπτος ο Κολέ με 5.90, έκτος ο Γκούτορμσεν με το ίδιο ύψος και έβδομος ο Φλόον επίσης με 5.90.

Με το μετάλλιο και για τους δύο εξασφαλισμένο, Ντουπλάντις και Καραλής ανέβηκαν στα 6.10. Πρώτος δοκίμασε και πάλι ο Καραλής. Το άλμα ήταν εξαιρετικό, αλλά αποτυχημένο. Ο Ντουπλάντις, γεμάτος αποφασιστικότα πέρασε με την πρώτη και έστειλε τον Έλληνα στα 6.15. Ο Μανόλο μίλησε με τον Μαρτσίν, άλλαξε κοντάρι και μπήκε για να κάνει το μαγικό άλμα.

Τα 6.15 χάθηκαν – δυστυχώς – στις λεπτομέρειες, ενώ λίγο αργότερα ο Ντουπλάντις περνούσε κι αυτό το ύψος. Και, ναι, ο Καραλής δεν λύγισε, μπήκε και στα 6.20 για το θαύμα. Το άλμα του ήταν εξαιρετεικό, αλλά αποτυχημένο. Ποιος θα το έλεγε ο Καραλής, που πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη δεν μπήκε καν στον τελικό, θα έκανε ένα τόσο υπέροχο άλμα στα 6.20. Ο Ντουπλάντις κέρδισε τον αγώνα και ο Καραλής τις καρδιές των φιλάθλων σε όλον τον κόσμο.

Έχοντας απαλλαγεί από την πίεση του Καραλή, ο Σουηδός σούπερ σταρ, δοκίμασε στα 6.30, για να… γκρεμίσει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Ύστερα από δύο καταπληκτικές, πλην, όμως, αποτυχημένες προσπάθειες, ο Ντουπλάντις πέρασε με την τρίτη και έκλεισε μια μεγάλη βραδιά για τον κλασικό αθλητισμό με μαγικό τρόπο!

Τα αποτελέσματα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών:

1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,30 μέτρα (Παγκόσμιο ρεκόρ) 2. Εμμανουήλ Καραλής (ΕΛΛΑΔΑ) 6,00 3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,95 4. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95 5. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,90 6. Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5,90 7. Μένο Φλουν (Ολλανδία) 5,90 8. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,75 9. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) 5,75 10. Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5,75 11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) 5,55 Ερσού Σασμά (Τουρκία) ακυρώθηκε