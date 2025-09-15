Ο Βασιλιάς των αιθέρων: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ασύγκριτο Ντουμπλάντις και… χρυσό!

Μα τι κάνει ο (υπερ)άνθρωπος: ο Άρμαντ Ντουπλάντις «έγραψε» ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο Τόκιο, περνώντας το 6.30 και κατακτώντας, φυσικά, το χρυσό μετάλλιο.

Ό,τι και να πει κανείς για τον Αρμάντ Ντουπλάντις είναι λίγο. Ο Βασιλιάς των αιθέρων έδωσε ακόμη μία παράσταση στο Τόκιο, πήρε φυσικά το χρυσό και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, σπάζοντας φυσικά το προηγούμενο που ο ίδιος είχε κάνει!

Ο Σουηδός, έχοντας αφήσει πίσω τον Εμμανουήλ Καραλή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει ξανά εξαιρετικό αγώνα, κατακτώντας τη 2η θέση, ανέβασε τον πήχη στα 6,30μ., για να βελτιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει στις 12/8. Στα πρώτα δύο άλματά του βρήκε λίγο τον πήχη και αυτός έπεσε, στην τρίτη όμως του έκανε τη... χάρη και έμεινε στον στυλοβάτη, με τον 25χρονο υπεραθλητή να πετυχαίνει ακόμη ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.