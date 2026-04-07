Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μπορεί να μου έχουν ζητήσει και καμία 80αριά ρουσφέτια από το πρωί - Είναι αυτό σκάνδαλο;»

Ιδιαίτερα προκλητικές δηλώσεις έκανε ο υπουργός Υγείας για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οργανωμένη και στοχευμένη πολιτική παρέμβαση» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε πολλαπλούς υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ξέρω ότι η μεθόδευση αυτή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, σε εμένα δημιουργεί την αίσθηση οργανωμένης και στοχευμένης πολιτικής παρέμβασης και σοβαρά ερωτηματικά για το αν καλώς υποστηρίξαμε αυτό τον θεσμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στα πλαίσια ραδιοφωνικής του συνέντευξης, ο υπουργός δήλωσε πως κατά τη γνώμη του πρόκειται για «πολιτική μεθόδευση», καθώς επίσης και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κάποιος θεσμός που «χρήζει σεβασμού και τέτοια περίεργα». «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ένας θεσμός που χρήζει σεβασμού και τέτοια περίεργα. Είναι πολύ νέος θεσμός, πέντε ευρωπαϊκές χώρες δεν τον έχουν αποδεχτεί, είναι υπό δοκιμή, και πιθανώς να έχουμε κάνει και λάθος. Έχει προκύψει πολιτική μεθόδευση κατά τη γνώμη μου», είπε.

Μιλώντας για τη διαχείριση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Εισαγγελία, ανέφερε πως: «Πρώτον, έκαναν διαρροές οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στα Μέσα, που ήταν απαράδεκτο και παράνομο. Και αφού έκαναν τις διαρροές, δεν έστειλαν αμέσως τον φάκελο στη Βουλή, αλλά περίμεναν 8 μήνες να διασύρονται αυτοί οι άνθρωποι». «Τρίτον, έχουν στείλει φάκελο στη Βουλή όπου αξιολογούν ποινικά απολύτως συνηθισμένες και καθημερινές πράξεις. Τέταρτον, έχουν αποκλείσει από τις διώξεις βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ στους διαλόγους υπάρχουν και αυτοί. Εξαφανίστηκαν αυτοί. Πέμπτον, μας προαναγγέλλουν ότι θα στείλουν και άλλο φάκελο», συμπλήρωσε.

Κατόπιν, ο υπουργός τόνισε πως «προφανώς» η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στόχευε συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Προφανώς η δικογραφία έχει στόχο την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εισαγγελία έχει απολέσει την εμπιστοσύνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε την πολιτική του θεωρία για τη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, θεωρώντας πως η Ελλάδα «παραχώρησε μέρος του μονοπωλίου της δικαστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». «Δεν το κάναμε αυτό για να κάνει η Εισαγγελία παιχνίδια. Οι πράξεις της και η αναταραχή που δημιουργεί, είναι σοβαρός λόγος ρήξης αυτής της εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις υποθέσεις που συνθέτουν την ευρωπαϊκή δικογραφία, ο υπουργός ισχυρίζεται πως «δεν υπάρχει ούτε μία που να στέκει στο δικαστήριο». «Το να μιλά ο βουλευτής στο τηλέφωνο για να προσπαθεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός πολίτη του είναι ο ορισμός της βουλευτικής δουλειάς. Σκάνδαλο είναι ότι πήρε ένας βουλευτής και μιλούσε για έναν κτηνοτρόφο που έπαθε καρκίνο; Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου να δείτε πόσα ρουσφέτια μου έχουν ζητήσει από το πρωί; Μπορεί να μου έχουν ζητήσει και καμία 80αριά. Να μας πάει στο Γκουαντάναμο η κυρία Κοβέσι».

Πηγή: ethnos.gr