Έφυγε από τη ζωή ο Μπιλ Γουίδερς, τραγουδιστής του «Ain't No Sunshine»

Σε ηλικία 81 ετών από καρδιακά προβλήματα έφυγε από τη ζωή ο Μπιλ Γουίδερς, ο οποίος έχει γράψει τα τραγούδια «Lean on Me, Ain’t No Sunshine» και «Lovely Day. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου συζύγου και πατέρα μας. Ένας μοναχικός άνθρωπος που έχει συνδεθεί με τον κόσμο γενικότερα, με την ποίηση και τη μουσική του, μίλησε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεσε μεταξύ τους. Ήταν δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του, ενώ η μουσική του ανήκει πάντα στον κόσμο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προσευχόμαστε ότι η μουσική του προσφέρει άνεση και ψυχαγωγία» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς του. Πηγή: newpost