Ολυμπιακός: Πλησιάζει στον Πειραιά ο Μαφέο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τους μεταγραφικούς στόχους και μετά τον Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» πλησιάζουν στην απόκτηση και του Πάμπλο Μαφέο.
Ο 28χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος διαθέτει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι θετικός στο να μετακομίσει στους Πειραιώτες και το βάρος πέφτει στις συνομιλίες με τη Μαγιόρκα. Η περίπτωση δεν είναι εύκολη, ωστόσο στον Ολυμπιακό έχοντας και σύμμαχο τον παίκτη, θεωρούν ότι σύντομα θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ο Μαφέο φέτος κατέγραψε με τη Μαγιόρκα 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ.