Ολυμπιακός: Πλησιάζει στον Πειραιά ο Μαφέο

Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τους μεταγραφικούς στόχους και μετά τον Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» πλησιάζουν στην απόκτηση και του Πάμπλο Μαφέο.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος διαθέτει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι θετικός στο να μετακομίσει στους Πειραιώτες και το βάρος πέφτει στις συνομιλίες με τη Μαγιόρκα. Η περίπτωση δεν είναι εύκολη, ωστόσο στον Ολυμπιακό έχοντας και σύμμαχο τον παίκτη, θεωρούν ότι σύντομα θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ο Μαφέο φέτος κατέγραψε με τη Μαγιόρκα 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ.

