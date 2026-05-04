Εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες ο Καρβαχάλ

Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ υπέστη κάταγμα στο μικρό δάκτυλο του δεξιού του ποδιού, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα των «μερένχες», ο έμπειρος δεξιός μπακ υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, οι οποίες επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας, Ντάνι Καρβαχάλ, από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κάταγμα στο πέμπτο (μικρό) δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Η ανάρρωσή του παρακολουθείται».

Παρότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής, εκτιμάται ότι ο Καρβαχάλ θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από σημαντικές αναμετρήσεις απέναντι στην Μπαρτσελόνα και την Οβιέδο, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σεβίλλη.

Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή του στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδέχεται να αποτελέσει και το τελευταίο του Καρβαχάλ με τη φανέλα της «Βασίλισσας», καθώς το συμβόλαιό του πλησιάζει στη λήξη του και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία για ανανέωση.