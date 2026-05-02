Με τις σημαίες της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού το τελευταίο «αντίο» στον Διονύση Τσάμη (pics)

Σε κλίμα θλίψης και βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του άλλοτε χαφ της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύση Τσάμη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου παρέστη πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες, αλλά και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, για να πουν το τελευταίο «αντίο». Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του Παναιτωλικού, ενώ στεφάνια απέστειλαν η ΑΕΚ, ο Παναιτωλικός, ο ισχυρός της Ένωσης Μάριος Ηλιόπουλος, οι Παλαίμαχοι της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού καθώς και η Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Τσάμης

Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τη δεκαετία του ΄70. Ο Διονύσης Τσάμης, είχε πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. 'Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.