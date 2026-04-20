Δώρα, ντροπή, πονόματος!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την εικόνα-ντροπή του Παναθηναϊκού σε ένα ματς που ήξερε πόσο σημαντικό είναι, αλλά πάλι πίκρανε τον κόσμο του με τα δώρα στον αντίπαλο και το φεστιβάλ γιόμας.

Ο μόνος, που απόψε ήξερε το πόσο σημαντικό παιχνίδι ήταν αυτό στην Λεωφόρο ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Γέμισε το γήπεδο, πήγε με λαχτάρα να δει την ομάδα να κερδίζει για τελευταία φορά στην Λεωφόρο τον Ολυμπιακό και αντί για αυτό είδε παίκτες να κάνουν δώρα και τον προπονητή να παρουσιάζει μία ομάδα που έκανε φεστιβάλ γιόμας και δύο ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι.

Πριν συνεχίσω να πω τα αυτονόητα, διότι είμαι σίγουρος, ότι από κάτω οι κακεντρεχείς θα λένε τα δικά τους. Η ευθύνη ανήκει στην διοίκηση και για την φετινή σούπερ αποτυχημένη χρονιά , που κλείνει, όπως άνοιξε στην Ελλάδα. Οι επιλογές προπονητών αποδεικνύονται λανθασμένες και χωρίς σωστή αξιολόγηση. Αποτέλεσμα είναι η ομάδα να έχει αλλάξει έξι προπονητές σε δύο χρόνια και να είναι κάθε χρόνο και χειρότερη, αλλάζοντας εκτός από προπονητές και παίκτες, που καίγονται είτε είναι καλοί παίκτες, είτε όχι. Διότι θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, ότι το Α και το Ω στο ποδόσφαιρο είναι ο προπονητής. Ότι δουλεύει στην προπόνηση το βλέπουμε την Κυριακή στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός όλη την χρονιά φέτος, αλλά και πέρυσι στα περισσότερα παιχνίδια είχε έναν ίδιο τρόπο ανάπτυξης. Πέρυσι γιόμα για το κεφάλι του Ιωαννίδη, φέτος γιόμα για το κεφάλι του Σβιντέρσκι στην αρχή της σεζόν και πλέον γιόμα για το κεφάλι του Τετέι και η ζωή συνεχίζεται….

Απόψε μπήκε ο Παναθηναϊκός και στα πρώτα δέκα λεπτά κάτι φάνηκε να γίνεται. Στο πρώτο λεπτό ο Αντίνο έδωσε στον Ταμπόρδα , το σουτ του οποίου απέκρουσε ο Τζολάκης και στο 16 από πάσα του Καλάμπρια ο Τετέι από δεξιά σούταρε, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να δέχθηκε δύο φάσεις, αλλά με παίκτη παραπάνω φαινόταν, ότι ήταν επικίνδυνος όταν είχε την μπάλα στα πόδια. Είχε προειδοποιήσει με ένα τετ-α-τετ του Ελ Καμπί και ένα σουτ του Τσικίνιο και ένα ακόμα τετ-α-τετ του Ελ Καμπι (έβγαλε ο Λαφόν, αλλά η φάση είχε ξεκινήσει από άουτ που δεν δόθηκε στην σέντρα του Μαρτίνς)και επειδή δεν το έβαλαν αυτοί είπε ο Γεντβάι να τους κάνει ένα δώρο. Πάσα προς τα πίσω στον Μαρτίνς και 0-1. Ο Γεντβάι να θυμίσω, ότι πάλι στην Λεωφόρο είχε κάνει δύο πολύ σοβαρά λάθη με την ΑΕΚ και το 0-0 έγινε 0-2 . Παρόλα αυτά ο Μπενίτεθ επιμένει στον Γεντβάι που είναι φανερό, ότι είναι ικανός για τέτοια δώρα σε σοβαρά ματς, ενώ έχει και άλλες επιλογές για στόπερ, είτε είναι αυτός ο Τουμπά, αριστερά με τον Ιγκασον δεξιά, είτε οποιοσδήποτε άλλος αμυντικός, όχι ο Κροάτης. Μετά το 0-1 ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει είχε δύο σουτ με τον Καλάμπρια και τον Ταμπόρδα, που προσπαθούσαν και η τελετή έλαβε τέλος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου ο Ερνάντεθ έκανε διπλό λάθος, ο Ιγκασον έχασε τον Ροντινέι και το 0-2 έμοιαζε με βουνό.

Και αν ήταν βουνό το 0-2 έγινε Γολγοθάς, όταν ο Μπενίτεθ απέσυρε από το παιχνίδι τον μόνο επικίνδυνο παίκτη στην επίθεση τον Τετέι, που έφαγε πάλι πολύ ξύλο, αλλά περιέργως πήρε αυτός κάρτα για ένα μαρκάρισμα, όταν σε χειρότερο σε βάρος του από τον Πιρόλα(του έσκισε το παπούτσι )δεν τιμωρήθηκε με κάρτα. Ναι ο Τετέι είχε νεύρα και τον προειδοποίησε ο διαιτητής, αλλά θα μπορούσε να ηρεμήσει στο ημίχρονο και να βγει στο δεύτερο. Εμεινε στα αποδυτήρια, μπήκε στην θέση του ο Σβιντέρσκι και όλα τελείωσαν.

Ο Ολυμπιακός έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, που δεν ήξερε τι να την κάνει δεν είχε κανένα σχέδιο ανάπτυξης και κουραστήκαμε να βλέπουμε γιόμα για τον Σβιντέρσκι και πιο μετά για τον Πελίστρι(!). Ετσι γκολ δεν θα έμπαινε ούτε σε τρία ημίχρονα και απλά είχε μία φάση ο Πελίστρι.

Τελείωσε το ματς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φεύγει πάλι πικραμένος και να μην αντέχει πάλι αυτό, που είδε.

*Αυτός ο Γιάγκουσιτς και ο Παντελίδης τι αμαρτίες πληρώνουν και δεν παίζουν ποτέ; Ο Παντελίδης στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο μπήκε αλλαγή, έβαλε γκολ, έχασε άλλο ένα και σήμερα δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο.

*Το δέντρο είναι το λάθος του Γεντβάι, το δάσος, είναι ότι από Οκτώβριο μέχρι σήμερα πρόοδο στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας δεν υπάρχει καμία και ότι καίγονται παίκτες…