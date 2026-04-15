Χρωστάει… παντού η Μπορντό – Πόσα οφείλει στην ΑΕΚ

«Πνίγεται» στα χρέη η Μπορντό, που έχει πέσει στην 4η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η Μπορντό, η οποία έχει βρεθεί στην 4η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, με πολλά χρέη. Ο έλεγχος των αρχών έχει δείξει ότι έχει οφειλές πάνω από 9,5 εκατ. ευρώ προς άλλους συλλόγους. Μάλιστα οφείλει 600.000 ευρώ στην ΑΕΚ για τον Κλεμάν Μισελέν. Η γαλλική εφημερίδα «Sud-Ouest» αποκάλυψε ακόμη ότι η FIFA επέβαλλε στην ομάδα απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Ο λόγος είναι η Χιχόν διεκδικεί 1,5 εκατ. ευρώ από την Μπορντό στην υπόθεση της μεταγραφής του μέσου Πέδρο Ντίαζ το 2023. Η γαλλική ομάδα αμφισβητεί το ποσό και θα προσφύγει στο CAS. Ωστόσο, η Μπορντό τα τελευταία χρόνια δεν τηρεί τους διακανονισμούς πληρωμών σε δόσεις, με τα χρέη να έχουν εκτοξευτεί.

Η Μπορντό δεν έχει ακόμη εξοφλήσει πλήρως μεταγραφές όπως του Ζαν Βιπότνικ από τη Μάριμπορ στη Σουόνσι (2,02 εκατ. ευρώ), του Κλεμάν Μισελέν από την ΑΕΚ στη Βαγιαδολίδ (600.000 ευρώ) και του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι από τη Ντιναμό Μπατούμι στη Σεντ-Ετιέν (550.000 ευρώ).



Ο γαλλικός σύλλογος οφείλει ακόμη 190.000 ευρώ για τη μεταγραφή του Αλέξι Πίτου από τη Φαρούλ Κονστάντσα στη Βέιλε, ενώ δεν έχει εξοφλήσει ούτε τη συμφωνία με την ελβετική ομοσπονδία για την πρόσληψη του Βλαντίμιρ Πέτκοβιτς το καλοκαίρι του 2021 (500.000 ευρώ).

Χρέη έχει και εντός της Γαλλίας, καθώς χρωστά περίπου 3 εκατ. ευρώ στην Αμιάν για τον Αλιού Μπαντζί, περίπου 200.000 ευρώ στη Λιλ για τον Ζαν Ονανά και 500.000 ευρώ στη Γκινγκάμπ για τον Ζερεμί Λιβολάν.

Στη λίστα των πιστωτών βρίσκονται και άλλοι σύλλογοι, χωρίς να συνδέονται απαραίτητα με μεταγραφές, όπως η Καέν (626 ευρώ), η Ρεν (86.482 ευρώ) και η Μπαστιά (739 ευρώ).

