Πρωτάθλημα τέλος για Ντόρτμουντ, στο χείλος του γκρεμού η Βόλφσμπουργκ!

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει νικηφόρα από την Βεστφαλία (0-1), την ώρα που οι λύκοι χρειάζονται πια ένα θαύμα για να σωθούν.

Δύο ακόμα νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια που της απομένουν θέλει πλέον η Μπάγερν Μονάχου για να πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού τίτλου στην Γερμανία.

Πρακτικά, ίσως να μην χρειαστούν κι αυτές αφού η Ντόρτμουντ δείχνει πως πετάει πλέον λευκή πετσέτα στην μάχη του τίτλου.

Ένα μακρινό σουτ του Άντριχ έκανε την Μπάγερ Λεβερκούζεν την δεύτερη ομάδα που περνάει φέτος νικηφόρα από τη Βεστφαλία (0-1), ένα αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει τους Βαυαρούς στο +12 σε περίπτωση που κερδίζουν την Ζανκτ Πάουλι.

Την ίδια στιγμή, απελπιστική είναι η κατάσταση στην Βόλφσμπουργκ. Απέναντι στην βαθμολογικά αδιάφορη Φρανκφούρτη, οι λύκοι που έπαιξαν δίχως τον τιμωρημένο Κουλιεράκη, ηττήθηκαν με 1-2 και πλέον βρίσκονται στο -6 από την ζώνη παραμονής, πέντε στροφές πριν το τέλος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1

(42' Άντριχ)

Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(9', 36' Χόνσακ, 79' Ζίβζιβάντζε / 75' Κέρφελντ)

Λειψία - Γκλάντμπαχ 1-0

(81' Ντιομαντέ)

Βόλφσμπουργκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-2

(97' Πεϊτσίνοβιτς / 21' Χόιλουντ, 32' Καλιμουεντό)