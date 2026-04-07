Στάλθηκαν εκθέσεις στην ΕΠΑΘΛΑ για παράνομο στοιχηματισμό στις κάρτες σε αναμέτρηση της Super League!

Σε μια αποκάλυψη για υπόθεση που αφορά παράνομο στοιχηματισμό με κίτρινες κάρτες σε αναμέτρηση της Super League, προχώρησε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» στο OPEN.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, έφτασαν 3-4 αναφορές στην ΕΠΑΘΛΑ για μικρομεσαία ομάδα της Super League ότι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι χειραγωγήθηκε σε ότι έχει να κάνει με τον αριθμό των κίτρινων καρτών που πήραν οι ποδοσφαιριστές της.

Το ματς θεωρείται «ύποπτο» για τον αριθμό των καρτών που δέχθηκαν οι παίκτες της μικρομεσαίας ομάδας, με τις εκθέσεις να αφορούν αγώνα που διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανάμεσα στην μικρομεσαία ομάδα που αγωνίζεται τώρα στα play out και ομάδα που παίζει στα play off για τις θέσεις 1-4.

Οι αναφορές που έφτασαν στην ΕΠΑΘΛΑ, αφορούν την μικρομεσαία ομάδα και τις κίτρινες κάρτες που πήραν οι ποδοσφαιριστές της, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή της άλλης ομάδας.

Το σύστημα ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης διαπίστωσε μη φυσιολογικό στοιχηματισμό όσον αφορά τις κάρτες και στάλθηκαν οι εκθέσεις που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης όσο και στην ΕΠΟ, για να πάει στην επιτροπή δεοντολογίας για πειθαρχική διερεύνηση.