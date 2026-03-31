Τσιφτσής: «Με το ταλέντο που υπάρχει και την εμπειρία θα περάσουμε στο επόμενο Euro» (vid)

Ο Αντώνης Τσιφτσής φόρεσε για πρώτη φορά τη «γαλανόλευκη» και έκανε λόγο για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αποστολή στη Βουδαπέστη: Γιώργος Φραδελάκης

Στο 78ο λεπτό ο Αντώνης Τσιφτσής πέρασε στη θέση του Τζολάκη και έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική, στο ισόπαλο 0-0 φιλικό με την Ουγγαρία, εκτός έδρας.

Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή μου, περίμενα πως και πώς να μπω, το ήθελα πάρα πολύ, ήταν ένα όνειρο μου που πραγματοποιήθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος».

Για το παιχνίδι είπε: «Θεωρώ ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και ας μην φτάσαμε στον τελικό στόχο. Είχαμε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε, βελτιωθήκαμε σίγουρα από το προηγούμενο παιχνίδι, κάναμε την ανάλυση, κάποια πράγματα δεν τα είχαμε βγάλει, σήμερα τα βγάλαμε αλλά δεν φτάσαμε στο γκολ».

Για τον ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα στην Εθνική. «Τα παιδιά είναι εκπληκτικά, τους ήξερα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί με έβαλαν στην ομάδα κατευθείαν. Στην προπόνηση όλοι μαζί, σε καλό κλίμα».

Για την προοπτική συμμετοχής της Εθνικής στο επόμενο Euro. «Εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει να πάει αρκετό καιρό σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι με το ταλέντο που υπάρχει και την εμπειρία θα καταφέρουμε να περάσουμε».