Με πολλές αλλαγές η Εθνική ομάδα στην Puskas Arena, έδειξε βελτιωμένο πρόσωπο, είχε τις στιγμές της και δοκάρι, αλλά έμεινε στο 0-0 στο φιλικό με την Ουγγαρία. Αποστολή στη Βουδαπέστη.

Μπορεί να μην κατάφερε να βρει δίχτυα για τρίτο διαδοχικό ματς, μετά από εκείνα με Λευκορωσία και Παραγουάη, ωστόσο στο δεύτερο φιλικό της στο "παράθυρο" του Μαρτίου η Εθνική ομάδα έδειξε καλύτερο πρόσωπο συγκριτικά με το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής και θα μπορούσε να έχει φύγει με το διπλό από τη Βουδαπέστη. Η αναμέτρηση στην Puskas Arena ήταν απόλυτα ισορροπημένη, με 12-11 τελικές και 47-53% κατοχή υπέρ της Ελλάδας, η οποία είχε δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και δύο ακόμα σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, όπως επίσης και τον Τζολάκη... φύλακα-άγγελο όποτε το χρειάστηκε.

Με νέα πρόσωπα η Ελλάδα

Με αρκετές αλλαγές παρέταξε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο σταθερό 4-2-3-1, έχοντας άλλωστε να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Ο Μαυροπάνος δεν ταξίδεψε στη Βουδαπέστη μετά τον τραυματισμό του με την Παραγουάη, ενώ οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Ζαφείρης έμειναν εκτός μάχης, παρότι ακολούθησαν την στην Ουγγαρία, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Τζολάκης αντί του Βλαχοδήμου, στα δεξιά ο Βαγιαννίδης αντί του Ρότα, με τους Ρέτσο, Κουλιεράκη, Τσιμίκα να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα. Δίδυμο στο κέντρο ο Κουρμπέλης με τον Τριάντη (αντί του Ζαφείρη) που αγωνίστηκε για πρώτη φορά βασικός στη μόλις τέταρτη συμμετοχή του, στην κορυφή ο Παυλίδης και από πίσω του η τριπλέτα των Τζόλη, Μπακασέτα και Μασούρα.

Από την πλευρά του ο Μάρκο Ρόσι ξεκίνησε με όλα τα… βαριά χαρτιά του, προεξάρχοντος φυσικά του σταρ της Λίβερπουλ Σζομποσλάι, όπως και του συμπαίκτη του στους Reds, Κέρκεζ. Μαζι τους επίσης, σε σχηματισμό 4-2-3-1, Μπ.Τοτ, Μπόλα, Ορμπάν, Νταρντάι, Σέφερ, Βιτάλις, Ρέτζιτς, Α.Τοτ και ο Σάλαϊ στην κορυφή.

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ευκαιρίες εκατέρωθεν

Παρά την παγωμένη ατμόσφαιρα (7 βαθμούς) στην Puskas Arena, αλλά και το γεγονός ότι επρόκειτο για φιλικό παιχνίδι, αφενός το γήπεδο σχεδόν γέμισε, καθώς βρέθηκαν περισσότεροι από 50.000 φίλοι των γηπεδούχων (με κάποιους λιγοστούς που ταξίδεψαν από την Ελλάδα για την Εθνική) κι αφετέρου οι δύο ομάδες φρόντισαν να το… ζεστάνουν ακόμα περισσότερο με την παρουσία τους στο γήπεδο.

Καλός ρυθμός, δυνατές μονομαχίες, εκατέρωθεν καλές στιγμές, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Η Ελλάδα έδειξε διαβασμένη, έβγαλε σκληράδα στο παιχνίδι της και παρουσιάστηκε με περισσότερη υπομονή σε σχέση με την Παραγουάη. Πρώτη ήταν η Ουγγαρία που απείλησε, έχοντας μόλις στο 7ο λεπτό την καλύτερη στιγμή της στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σζομποσλάι κέρδισε τις κόντρες στα δεξιά, πάτησε στην περιοχή, έδωσε στον Τοτ, ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον Σάλαι αλλά ο Τζολάκης αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε με το πόδι σε τετ-α-τετ! Πέρασαν μόλις τέσσερα λεπτά για την… απάντηση της Ελλάδας, που είχε σπουδαία ευκαιρία με τον Κουρμπέλη από δεξιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Τοτ απέκρουσε το σουτ που επιχείρησε.

Νέα επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της Εθνικής στο 16’, το σουτ του Ρέτζιτς μέσα από την περιοχή σταμάτησε πάνω στον Κουλιεράκη, ενώ στο 22’ ο Σζομποσλάι είχε μία επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, αλλά βρήκε τον Τζολάκη σε ετοιμότητα. Η τελευταία ευκαιρία του πρώτου 45λεπτου ανήκε στην ελληνική ομάδα στο 38’. Εξαιρετική αντεπίθεση με τον Τζόλη να κάνει την... κατεβασιά από τα αριστερά, την κατάλληλη στιγμή έβγαλε όμορφα στον επερχόμενο Τσιμίκα, ο οποίος σούταρε απευθείας αλλά μπλόκαρε με υπερένταση ο Τοτ.

Βράχος Τζολάκης, δοκάρι η Ελλάδα

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ούγγροι ξεκίνησαν με τρεις αλλαγές κι έδειξαν διάθεση να πιέσουν περισσότερο. Το κατάφεραν εν μέρει, αλλά δίχως σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η μοναδική, αλλά κορυφαία στο παιχνίδι τους ευκαιρία, προήλθε από προσωπική ενέργεια του Σζομποσλάι. Ο σταρ της Λίβερπουλ, κυρίως εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών των γηπεδούχων, πέρασε στο 52’ όποιον βρήκε μπροστά του με μία τρομερή προσπάθεια, ακόμη πιο εντυπωσιακή όμως ήταν η επέμβαση του εξαιρετικού Τζολάκη που άπλωσε το κορμί του και απέκρουσε με το πόδι. Στιγμές νωρίτερα, ο Έλληνας πορτιέρο είχε διώξει με τις γροθιές το φάουλ-γέμισμα του Σζομποσλάι στην καρδιά της ελληνικής άμυνας.

Η πρώτη ευκαιρία της Γαλανόλευκης στο β’ μέρος καταγράφηκε στο 63’, με το δοκάρι μάλιστα να της στερεί το γκολ! Ο Παυλίδης βγήκε στην πλάτη της άμυνας από πολύ πλάγια θέση, υπό δύσκολες προϋποθέσεις το σουτ που επιχείρησε, αλλά με λίγη περισσότερη τύχη θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 69’, πάλι ο Παυλίδης έφυγε μόνος του απέναντι σε… όλη την ουγγρική άμυνα, το σουτ του όμως από το ύψος της περιοχής δεν ανησύχησε τον Τοτ.





Μετά την αρχική πίεση της Ουγγαρίας η Ελλάδα ισορρόπησε ξανά και πήρε μέτρα στο γήπεδο, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει βάλει από το 67’ στο ματς τον Τεττέη αντί του Μπακασέτα για να δώσει περισσότερη πνοή στην επίθεση, ενώ στο 78’ έκανε ακόμα τρεις αλλαγές, μεταξύ των οποίων και στο τέρμα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του Τζολάκη και να πραγματοποιεί το γαλανόλευκο ντεμπούτο του στην Ανδρών. Χωρίς… συγκινήσεις το τελευταίο τέταρτο της συνάντησης, με το 0-0 να μένει έως το τελευταίο σφύριγμα του Γερμανού διαιτητή Μπαντστούμπμνερ. Μετά την αρχική πίεση της Ουγγαρίας η Ελλάδα ισορρόπησε ξανά και πήρε μέτρα στο γήπεδο, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει βάλει από το 67’ στο ματς τον Τεττέη αντί του Μπακασέτα για να δώσει περισσότερη πνοή στην επίθεση, ενώ στο 78’ έκανε ακόμα τρεις αλλαγές, μεταξύ των οποίων και στο τέρμα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του Τζολάκη και να πραγματοποιεί το γαλανόλευκο ντεμπούτο του στην Ανδρών. Χωρίς… συγκινήσεις το τελευταίο τέταρτο της συνάντησης, με το 0-0 να μένει έως το τελευταίο σφύριγμα του Γερμανού διαιτητή Μπαντστούμπμνερ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Μάρκο Ρόσι): Μπ.Τοτ, Μπόλα (46' Οσβάτ), Ορμπάν, Νταρντάι, Κέρκεζ, Σέφερ, Βιτάλις (67’ Σζουκς), Ρέτζιτς (46' Λούκατς), Α.Τοτ (46' Μπάρανι, 78’ Σον), Σζομποσλάι, Σάλαϊ

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (78’ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (78’ Μουζακίτης), Τριάντης, Μασούρας (78’ Ρότα), Μπακασέτας (67’ Τεττέη), Τζόλης, Παυλίδης