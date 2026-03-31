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Ντεμπούτο με την Εθνική για τον Τσιφτσή (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αντώνης Τσιφτσής πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «χρώματα» της Εθνικής Ελλάδας, μπαίνοντας στην θέση του Τζολάκη στο φιλικό με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη.
Ντεμπούτο με την Εθνική για τον Τσιφτσή (vid)