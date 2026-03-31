Ντεμπούτο με την Εθνική για τον Τσιφτσή (vid)

Ο Αντώνης Τσιφτσής πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «χρώματα» της Εθνικής Ελλάδας, μπαίνοντας στην θέση του Τζολάκη στο φιλικό με την Ουγγαρία στην Βουδαπέστη.